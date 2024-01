„Primárně jde o setkání, výsledky a samotná předvedená hra je spíše nadstavbou. I letos vyhrálo Coubertenovské: Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se,“ pousmál se ředitel akce Petr Štekl, který v řídící funkci působí sedmým rokem, když převzal pomyslné žezlo po Davidu Divokovi. „Za tu skvělou atmosféru a úsměvy ty starosti vždycky stojí! Už se těšíme na příští ročník, opět první lednovou sobotu,“ připomněl tradiční termín setkání zlínských házenkářů.

Ve zlínské hale se sešly na tři stovky příznivců klubu, z toho osm desítek se aktivně zapojilo do turnaje na palubovce. „Nejstarším hrajícím účastníkem byl 69letý Zdeněk Havel, autor dvou branek. Z největší vzdálenosti - až ze švédského Malmö - dorazili David Štěpán a Martin Jiroutek, přičemž z házenkářek dojela až z Liberce Ivana Holeňáková a Lenka Hradilová až z norského Drammenu,“ potěšilo Štekla.

Turnaj mužů díky lepšímu vzájemnému zápasu ovládla dlouhodobě nejlepší kategorie od 35 do 45 let. Ta stejně jako ta nejmladší o víkendu jednou prohrála, ale vzájemný duel nejlepších ovládla (19:16). „V historické tabulce má už náskok 27 bodů, což soupeři hned tak nedoženou. Každopádně nejlepším střelcem víkendu se s 15 trefami stal Honza Šáš,“ upřesnil Štekl.

Již téměř tři desítky let mají v rámci setkání svůj prostor i házenkářky, klání něžného pohlaví. Zatímco v minulosti probíhala vložená utkání tradičních rivalů Zlín a Otrokovic, letos byla po vzoru mužů vytvořena tři zlínská družstva, bez ohledu na věk, která sehrála také svůj turnaj.

„Děvčata si nic nedarovala, l vidění byly zajímavé duely. A kdo měl nejpřesnější mušku? S šesti trefami Barbora Jalůvková,“ dodal ředitel akce Petr Štekl.

SOUPISKY

MUŽI

Zlín „A“ (Do 25 let): P. Černocký, T. Rybiař – J. Kuzma 3, F. Novák 9, D. Švehlák 2, J. Zelina 5, D. Lefan 11, Š. Slovák 2, M. Oškera 5, R. Vízner 11, A. Hill 5.

Zlín „B“ (25 - 35 let): J. Šidlík, M. Kolařík – M. Foukal, M. Kolařík 5, O. Balun 2, R. Doležel 6, J. Lefan 4, J. Šáš 15, J. Zaoral 5, T. Bláha 1, J. Kaplan ml., M. Jurka 4, O. Vavrys 2.

Zlín „C“ (35 - 45 let): K. Schwarzer, D. Štěpán, O. Vinter – M. Jiroutek, J. Tiller 10, D. Novák 9, M. Houser, T. Vítek 2, P. Kočí ml. 1, F. Marek 2, Z. Čevora 2, R. Kadubec 6, P. Juráň 1, J. Hnilička 2, M. Jurka 9, T. Leffelmann 1.

Zlín „D“ (nad 45 let): V. Stojar, M. Mahušek, Z. Luňák 1 – P. Štekl 5, P. Bábek 2, M. Vaško 4, D. Nesrsta 3, J. Stodůlka 5, P. Linek 5, P. Maděra 4, A. Maděra 2, M. Vlček 2, D. Divoka, Z. Havel 2, J. Kaplan st., R. Kobzáň, M. Kobzáň.

ŽENY

ZLÍN A: P. Černocký – P. Hudcová 1, P. Nevařilová 2, D. Oškerová 2, J. Kovaříková, I. Holeňáková 2, P. Hartová 4, S. Karoláková 2, J. Machovská 3, P. Pavlíková, M. Pažourková, D. Holeňáková 3, V. Hubová 1, M. Gregorovičová, E. Polozová.

ZLÍN B: Ž. Stojarová, – Š. Pospíšilová 3, D. Nudni 3, R. Dvorščáková 2, H. Jurka 3, L. Hradilová 4, J. Žůrková 1, A. Očadlíková 4, B. Jalůvková 6, K. Helešicová, R. Gerychová.

ZLÍN C: J. Vašulková-Dokoupilová – G. Nygrýnová 3, Z. Marčíková 3, K. Vlková, V. Hubová 1, D. Kamenářová 5, V. Hubová 1, K. Julinová, L. Bubláková 2, D. Podhájská, T. Mladenová, M. Kučerová.