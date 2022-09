„První utkání jsou vždy syrová, ani hráči kolikrát ještě nevědí, co od sebe čekat,“ poznamenal trenér Vsetína Andrej Titkov.

LITOVEL - BYSTŘICE POD HOSTÝNEM 38:28 (17:15)

Martin Žůrerk, trenér Bystřice p. H.: „Začali jsme s dobrou bojovností a nasazením. Do půlky prvního poločasu jsme se soupeřem dokázali udržet krok. Poté nám ovšem naší nekoncentrovaností a špatnou obranou soupeř odskočil na šest branek, naštěstí jsme před přestávkou manko snížili. Do první poloviny druhého poločasu jsme se drželi na rozdílu 3-4 branek, ovšem poté se opět naší špatnou obranou a návratem do obrany soupeř dostal na koně a nakonec zvítězil o 10 branek. Je nutno dodat, že Litovel byla velmi kvalitním soupeřem a svou hrou nás dostávala pod tlak.

Zubří ztratilo zápas v poslední sekundě. To už není smůla! hřímal Mika

Bystřice p. H.: Janků 1, Rybiář, Horák / Randýsek 8/2, Kyryljuk 5, Cibulec 4, Kolařík 4, Salvet 3, Jurajda 3, Kramoliš, Měchura, Mozola, Šerek, Válek, Vlk.