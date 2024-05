„Ano, rozhodně nebudeme chtít stát při zdi a jen bojovat o záchranu, jako jsme se k tomu kvůli zranění neplánovaně přiblížili letos. Pokud by vše vyšlo, herně i výsledkově, nebránili bychom se návratu mezi elitu,“ prohlásil sebevědomě za klub a tým trenér zlínských prvoligových házenkářů Miroslav Slovák.

V právě skončeném ročníku však zejména v jeho závěru měli zcela opačné starosti. Nakonec obsadili osmou příčku. „Vše se vyvinulo tak, že k jistotě záchrany jsme potřebovali poslední dva duely vyhrát. Jen tak jsme vše měli ve svých rukou,“ potvrdil zkušený kouč.

„Každoročně se prakticky do posledního kola pořádně neví, kolik týmů bude sestupovat, respektive kolik vítězů druhých druhých lig bude mít o postup do naší soutěže zájem. Navíc se spekuluje, zda vítězná rezerva Dukly Praha setrvá v lize, neodhlásí tým. Po sobotní výhře nám to ale už může být jedno, zachránili jsme se!“ oddechl si Slovák.

Na důležitou sobotní výhru nad Polankou nad Odrou (33:25) přitom vypomohli odchovanci a současné či bývalé extraligové osobnosti. „Pro posílení jsme udělali maximu. Kromě Miroslava Jurky nám hodně pomohli v bráně Pavel Dufek a „kopřivnický“ Radek Doležel. Jeho kvalita byla znát zejména v obraně, celkově v týmu vždy dokáže vytvořit jinou atmosféru, má v kabině respekt, přirozenou autoritu, tým táhne,“ ocenil Slovák.