Házenkářky Otrokovic si v první lize žen připsaly druhou výhru v řadě. Jiskra po domácím triumfu nad Hostivicemi uspěla i v Olomouci, kde bez větších problémů zvítězila 33:25 a v tabulce se posunula před Velké Meziříčí na sedmé místo.

Házenkářky Otrokovic v první lize žen vyhrály podruhé za sebou. | Foto: Deník/Libor Kopl

„Všem děvčatům velká pochvala za výkon. Snad na vítězné vlně vydržíme ještě nějakou dobu,“ přeje si otrokovický trenér Petr Habrovanský.

1.liga v házené žen, 16. kolo

SK UP OLOMOUC – TJ JISKRA OTROKOVICE 25:33 (9:19)

Nejvíce branek: Hvostaľová 6, Roubalová 5, Doubravová a Lakomá 4 - Horáková a Hvozdenská 6, Divílková 5, Hozová a Žůrková 4. Rozhodčí: Horsák, Švidernoch. Vyloučení: 1:2. Sedmimetrové hody: 1/1 – 5/4. Diváci: 50.

Zkušený kouč se na víkendové střetnutí na Hané těšil, ale také z něho byl poměrně nervózní.

„Družstvo SK UP Olomouc v jarní části soutěže podávalo velmi dobré výsledky a navíc bylo posíleno o několik dobrých hráček. Byl jsem zvědavý, jak tohle utkání zvládneme,“ přiznává na klubovém webu.

Házenkářky Jiskry ale duel na Hané zvládly skvěle a s moravským rivalem si poradily. „Holky moc pochválit, neboť k zápasu přistoupily zodpovědně a s nadšením. Základním stavebním kamenem našeho úspěchu byla brankářka Bára Šimková, která podala výborný výkon a skoro vždy napravila to co obrana nezvládla,“ chválí Habrovanský gólmanku.

Hráčky Otrokovic oproti minulému utkání zlepšily rychlý přechod do útoku, což se projevilo i na skóre. „O poločase jsme vedli 9:19 a právě Bára plus rychlý přechod stály za tímto velmi potěšujícím poločasovým skóre,“ říká Habrovanský.

„Bohužel jak to tak bývá, tak ve druhé půlce přišlo polevení v koncentraci a nasazení a soupeř náš náskok pomalu začal smazávat. Naštěstí si to děvčata rychle uvědomila a utkání dovedla v poklidu do vítězného konce,“ dodal hostující kouč.

Otrokovické házenkářky mají před sebou další venkovní duel. V neděli se představí v Havlíčkově Brodu.