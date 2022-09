„Jsem ráda, že to holky pojaly zodpovědně. A i když nás v příští sezoně bude o něco méně, turnaj ukázal, že budeme i nadále silní a soupeři s námi musí počítat,“ uvedla nová hlavní trenérka Kunovic Lenka Fleková. Bývalá reprezentační spojka vede tým s Tomášem Wowrou.

Jiskra Handball Cup 2022

Konečné pořadí: 1. Kunovice (6 0 0 – 145:102 – 12 bodů), 2. Jindřichův Hradec (5 0 1 – 126:98 – 10 bodů), 3. Vršovice (3 1 1 – 115:101 – 7 bodů), 4. Plzeň (2 1 2 – 126:120 – 5 bodů), 5. Otrokovice (2 0 3 – 109:117 – 4 body), 6. Trenčín (2 0 3 – 133:139 – 4 body), 7. Karviná (0 0 6 – 73:150 – 0 bodů).

Nejlepší hráčka: Sabina Jasanská (Jindřichův Hradec)

Nejlepší brankářka: Tereza Žáková (SHK Kunovice)

Nejlepší střelkyně: Ivona Skaličanová (Trenčín)

Kunovické družstvo se po triumfu v první lize žen oslabilo, přišlo o tři spojky. Největší ztráta je odjezd kanonýrky Sabiny Fiuráškové pracovně do Švýcarska. I když zlínská odchovankyně odehrála víkendové klání v Otrokovicích, se spoluhráčkami se rozloučila a ve středu zamířila do zahraničí.

Kromě Fiuráškové na Bělince nepokračuje ani Tvrdoňová s Královou. „Letos odehrajeme sezonu ve stávajícím složení, pro příští rok už ale počítáme s dorostenkami, které jsou šikovné a postupně je chceme zapracovávat do týmu,“ říká Fleková. Její tým začne sezonu v neděli zápasem Českého poháru na palubovce Karviné.

Otrokovický trenér Petr Habrovanský na domácím klání protočil jednadvacet hráček. „Jak to tak bývá, některé z nich mě příjemně překvapily, některé bohužel méně příjemně a některé si odehrály svůj dobrý standard. Pravděpodobně tím utrpěla kvalita naší hry, ale zato jsme získali informaci, jak která hráčka na tom herně je, co od ní můžeme čekat, na čem je potřeba zapracovat a na co se v posledních čtrnácti dnech přípravy zaměřit,“ uvedl trenér Jiskry Petr Habrovanský.

Jelikož vedení Otrokovic letos nepřihlásilo do soutěže družstvo žen B, pošle některé házenkářky hostovat do druhé ligy.

„V každém případě tento užší kádr není žádnou uzavřenou skupinou, ale každáz pětadvaceti hráček, které v družstvu žen letos jsou, mají šanci si svou nominaci na mistrák vybojovat. Já věřím, že i tohle snad trochu přispěje k vyšší účasti na trénincích, k většímu nasazení na nich i ke zlepšování se každé jedné z těch asi pětadvaceti hráček,“ přeje si Habrovanský.

Kompletní výsledkový servis z letošního Jiskra Handball Cupu 2022.Zdroj: Jiskra Otrokovice

Tradičního otrokovického turnaje žen se o víkendu zúčastnilo sedm týmů. Kromě domácích Otrokovic a vítězných Kunovic také Sokol Vršovice, Jindřichův Hradec, Trenčín, Plzeň a Karviná. „Kvalitu tohoto přípravného turnaje dokládá účast čtyř družstev, která se v minulém ročníku první ligy žen umístila v první pětce soutěže,“ vyzdvihuje Habrovanský.

Každé z družstev odehrálo šest utkání, hrací doba byla dvakrát dvacet minut.