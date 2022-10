„Jsem rád, že to děvčata zvládla a že jsme snad zlomili a přemohli tu „křeč“, která od začátku soutěže na nich byla vidět. Snad je to i více nabudí k většímu úsilí na trénincích a větší pohodě. Ne, že by holkám nebylo co vytknout, to ale budeme postupně dolaďovat a snažit se o nápravu. Všechny holky si za tento nelehký zápas zaslouží velkou pochvalu. Poděkování patří také našim fanouškům za povzbuzování a držení palečků,“ uvedl na klubovém webu trenér Otrokovic Petr Habrovanský.