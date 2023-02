„Porážka samozřejmě mrzí, ale musím uznat, že Olomouc je trošku dál než my. My jsme je chtěli překvapit obranou, což se nám v určité fázi dařilo. Nakonec ale rozhodla větší zkušenost Hanaček,“ označil za klíčové trenér Zlína Jiří Mičola.

Úvod přitom patřil jeho svěřenkyním, ovšem série čtyř gólů domácích přinesla zvrat a Hanačky již svůj náskok nepustily. Naopak po změně stran vedly až o šest gólů.

„V prvním poločase rozhodly gólmanky. My jsme protočili všechny tři. Polášková tam měla skvělé zákroky, to nás trošku tlačilo, ale jsme rád, že jsme se vrátili do utkání. Manko jsme smazali na tři branky. Mohli jsme i na dvě, ale tam zase rozhodovala zkušenost hráček. Jsem rád, že naše házenkářky zabojovaly a utkání zdramatizovaly, ale právě zkušenost soupeře nám více neodvolila,“ zhodnotil duel Mičola.

OLOMOUC – ZLÍN 31:26 (18:15) | 18.2.2023

Nejvíce branek: Kuxová 7, Možíšová 5, Závišková 4, Krajčovičová 4, Machačová 4 – Daňková 5, Šimková 4, Ševčíková 4. Rozhodčí: Hájek a Kozler. Sedmimetrové hody: 2/2 – 3/2. Vyloučení: 3:4. Diváci: 200.

Další výsledky 17. kola: Kynžvart - Slavia Praha 27:30 (13:14), Šaľa - Plzeň 39:24 (18:13), Stupava - Most 22:32 (11:17), Dunajská Streda - Písek 31:30 (16:13).

1. Šaľa 17 14 1 2 512:434 29

2. Dunajská Streda 16 13 0 3 462:368 26

3. Most 17 12 1 4 505:435 25

4. Slavia Praha 17 11 0 6 496:441 22

5. Michalovce 16 10 0 6 463:399 20

6. Písek 16 9 1 6 493:465 19

7. Olomouc 17 7 2 8 462:458 16

8. Kynžvart 17 6 1 10 465:464 13

9. Plzeň 17 6 0 11 469:510 12

10. Zlín 17 5 1 11 440:538 11

11. Poruba 16 3 0 13 361:436 6

12. Stupava 17 0 1 16 350:530 1