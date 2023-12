„Rezignaci jsem podal již po prohraném utkání v říjnu s Hodonínem. Oznámil jsem vše i týmu, ale byl jsem rozhodnutý práci do konce podzimní části naplno dotáhnout, než vedení najde náhradu. Stále si ale stojím za tím, že tým rozhodně potenciál má,“ konstatoval Jiří Mičola.

Vedení interligového klubu nakonec sáhlo do vlastních trenérských řad. „Jsme rádi, že Jirka Mičola posečkal u týmu do vyřešení situace. Vzhledem k tomu, že se v rozehrané sezoně nevyskytují volní trenéři, dohodli jsme se na dokončení sezony u týmu s Milanem Budayem. A proč sázka na něj? Je to jeden z nejzkušenějších trenérů, kteří ve zlínskému klubu působí!“ vysvětlil předseda zlínské házené Radek Šimek.

Házenkářky Zlína zaspaly začátek. Dvacet minut nedaly gól!

„Bude spolupracovat i se svou dcerou Michaelou Budayovou. První prověrkou kromě dvoudenního soustředění v Polsku bude především semifinálový pohárový duel v Mostě 20. prosince,“ upřesnil šéf klubu.

Pro ostříleného kouče Milana Budaye není návrat na interligovou lavičku ničím novým. Poprvé ve Zlíně působil coby asistent trenéra Antonína Střelce v poslední zlínské mistrovské sezoně 2004/2005. Podruhé pak vytahoval horké zlínské kameny z ohně na podzim 2008, kdy střídal u týmu žen Luboše Amberského. Z barážových příček tým vytáhl téměř do play-off, ke kterému týmu nakonec chyběl jediný bod! Naposledy trénoval Zlín v nejvyšší soutěži v roce 2016, kdy házenkáři hráli extraligu.

Prvoligoví házenkáři Zlína opět vážně myslí na elitu. Jak toho dosáhnout?