Pojedenácté v řadě nestačily interligové házenkářky Zlína na palubovce Šaľy. V rámci 19. kola rozhodly domácí o svém úspěchu již do poločasu, kdy nasázely desátému celku mezinárodní soutěže 21 branek a vytvořili si rozhodující náskok.

Interligové házenkářky Zlína (v modrém) v nedělním 14. kole doma díky zlepšené druhé půli porazily Kynžvart 23:20 a slaví druhé vítězství v řadě. | Foto: Deník/Martin Břenek

Zatímco Šaľa po víkendu dál zůstává ve hře o první příčku interligy, šance Zlína na vysněný postup do play-off se již posunula do roviny teorie, protože ztráta na čtvrtou Olomouc narostla na čtyři body a do konce základní části sehrají ještě dva zápasy.

DUSLO ŠAĽA – PSG ZLÍN 32:24 (21:12)

Nejvíce branek: Ščípová 6, Königová 5, Pócsíková 4, Ratvajská 4 – Daňková 4, Ševčíková 4, Kříčková 3. Rozhodčí: Haščíková – Kellner. Sedmimetrové hody: 1/1 – 4/3. Vyloučení: 6:3. Diváci: 650.

1. Dunajská Streda 19 16 0 3 564:447 32

2. Šaľa 19 15 1 3 567:490 31

3. Michalovce 19 13 0 6 564:470 26

4. Most 19 12 2 5 556:495 26

5. Slavia Praha 19 12 0 7 555:495 24

6. Písek 18 10 1 7 562:528 21

7. Olomouc 19 7 3 9 514:518 17

8. Plzeň 19 7 0 12 520:570 14

9. Kynžvart 18 6 1 11 490:490 13

10. Zlín 20 6 1 13 510:626 13

11. Poruba 17 3 0 14 383:459 6

12. Stupava 18 0 1 17 373:570 1