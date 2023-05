Tři kola před koncem nadstavbové části čtyřčlenné skupiny o záchranu již mají jeho svěřenkyně náskok devíti bodů a nemohou být poslední Porubou přeskočené.

Poslední klíčové a těsná výhra 25:24 v Ostravě se přitom nerodila vůbec lehce. „Domácí vsadily vše na jednu kartu, moc toužily po našem prvním letošním skalpu, chtěly nás zastrašit a tak hrály tvrdě, na hranici pravidel. Ze čtyř zákroků do našich obličejů byla minimálně polovina na červenou kartu. Rozhodčí to ale pustily,“ pokrčil smířlivě rameny Mičola. „Holky ale bojovaly a držely po většinu zápasu jednou dvoubrankový náskok a to hlavní, zvládly koncovku,“ zaradoval se.

Vhledem k průběhu sezony bere Mičola záchranu jako povinnost. „Nebyly jsme nejhorší tým soutěže, navíc šly do nadstavbových bojů s příjemným polštářem, náskokem sedmi bodů. I proti ostatním jsme v tomto roce hrály hodně vyrovnané duely, nebyly jsme horší, ale ještě nedokážeme eliminovat naše hluché pasáže, které prohraje o pět šest bodů a zkušení soupeři toho dokážou využít. Na tom musíme do budoucna zapracovat,“ má jasno trenér, jenž by podle všeho měl pokračovat u týmu i v další sezoně.

Navíc vedení klubu mu již nyní shání házenkářské osobnosti, které by mladému talentovanému týmu měly pomoci zvládnou těžké situace vyrovnaných duelů. První posilou je nedávno „podepsaná“ reprezentační spojka Jana Šustková. „Sice jsem s ní ještě nemluvil, ale určitě bude její příchod ku prospěchu zlínské házené a zlepšeným výkonům. Týmu by prospěl ještě příchod gólmanky a zdvojený postu pivota,“ má jasno zkušený házenkářský trenér.

A jak pojme závěr sezony zlínský zachráněný tým? „Pojmeme jej prestižně, aby si Zlín vybudoval respekt. Sice v tabulce již postoupit výše nemůžeme, ale hrajeme o své jméno! Rád bych, aby holky potvrdily i výsledky zlepšenou formu i hru,“ dodal Jiří Mičola.

