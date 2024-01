/FOTOGALERIE/ Vysokou porážku o téměř dvacet branek musely v sobotním 14. kole interligové soutěže trávit házenkářky Zlína. V domácím prostředí podlehly favorizované Dunajské Stredě (25:43), který si již v první půli vytvořila rozhodující desetigólový náskok.

Vysokou porážku musely v sobotním 14. kole interligové soutěže trávit házenkářky Zlína (v modrém), které podlehly favorizované Dunajské Stredě 25:43. | Foto: pro Deník/Jaroslav Pavlík

„Tajně jsme doufal v lepší výsledek, mírnější porážku, podobně třeba jako v Mostu, na druhou stranu nemůžeme očekávat zázraky. Slovenský tým, mezinárodní výběr špičkových profesionálních hráček byl nad naše síly, hlavně v rychlosti,“ označil za klíčové trenér Zlína Milan Buday.

Dunajská Streda s hráčkami nejen ze Slovenska, ale Ukrajiny, Maďarska a Brazílie udávala tempo hry od začátku do konce, dělal domácím velké problémy v obraně. „Už si ani nepamatuji, kdy jsem s týmem naposledy inkasoval přes čtyřicet branek, často se to nestává. Na lavičce jsem ale měl pět dorostenek, pro které to tak alespoň byla velká škola,“ hledal pozitiva duelu Buday. „Potěšil mě zejména výkon Terezy Filípkové, teprve 17leté atleticky výborně vybavené hráčky. Ukázala se především ve hře jedna na jednu, nastřílela šest branek,“ doplnil kouč, jenž aktuálně řeší problém úzkého kádru.

„Po odchodu Štipčákové a zranění Gabrhelové si bohužel v zápase přivodila zranění i další z zkušenějších hráček týmu Ševčíková. V tuto chválil opravdu nevím, s jakým kádrem o víkendu nastoupíme,“ krčí smířlivě rameny zkušený trenér.

Vzhlížet může ke dvěma zahraničním posilám, které od pondělí ve Zlíně trénují. „Jedná se o portorické házenkářky, mladé 20leté reprezentantky, které se jeví velmi dobře a aktuálně řešíme mezinárodní transfer. Děláme maximum, aby mohly co nejdříve za nás nastoupit,“ upřesnil předseda zlínského klubu Radim Šimek.

V příštím kole čeká Zlín jeden z klíčových zápasů. Na palubovce Poruby bude hájit desátou příčku, když aktuálně má o dva body více než Ostravanky. „Jedeme bojovat a porvat se o body,“ slíbil za kabinu Milan Buday.

ZLÍN – DUNAJSKÁ STREDA 25:43 (13:23)

Nejvíce branek: Kříčková 7, Filípková 6, Herbočková 3, Polomíková 3 – Sári 11, Juhos 9, Desortová 6. Rozhodčí: Bubeníček, Petruška. Sedmimetrové hody: 3/1 – 4/3. Vyloučení: 0:5. Diváci: 456

Další výsledky 14. kola: Michalovce – Slavia Praha 30:20 (16:11), Kynžvart – Poruba 32:24 (16:12), Olomouc – Hodonín 40:24 (20:12), Písek – Plzeň 33:27 (14:12), Most – Šaľa 35:28 (18:9).