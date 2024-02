„Úvod nám vyšel, dokonce jsme vedli o tři branky (9:6) a pak se se ještě do nějaké 21. minuty střídali ve vedení,“ pustil se do hodnocení trenér Zlína Milan Buday.

„Náš začátek byl překvapivě od nás velmi dobrý, fungovala vysunutá obrana, měl hladký průběh. Bohužel v závěru prvního dějství přišla šňůra našich chyb v útoku, čtyři pět míčů jsme domácím naházely do rukou a ty lehkými góly z trháku prakticky zlomili zápas,“ mrzí zkušeného kouče.

Divizní fotbalisté Baťova se na čtvrtý pokus dočkali výhry!

Po přestávce jeho svěřenkyně zápas nezabalily, dál bojovaly, vzdorovaly, kousaly. „Chtěly jsme se vrátit do zápasu, ale zkušenější soupeř nám to už nedovolil. Několikrát jsme snížili na rozdíl dvou tří branek, ale více jsme nedokázaly. V závěru naopak Šaľa svůj náskok ještě navýšila. I přese všechno zaslouží pochvalu Šimková, která dál potvrzuje nárůst formy po zranění, stejně Jagodič se začíná vracet do formy,“ doplnil trenér poraženého týmu.

Svou premiéru ve zlínském dresu si odbyly také portorické mladé posily. „Podle očekávání se nevyhnuly nervozitě, ovšem s přibývajícím časem, po přestávce již byly více odvážné. Je ale jasné, že potřebují více čas na sehrání, zápasového zápřahu. Potenciál ale mají,“ dodal Milan Buday.

Jeho svěřenkyně přitom v sobotu doma čeká neméně náročný duel s posledním Hodonínem, který právě se Zlíně na podzim doma dosáhl na svou jedinou výhru. „Bude to důležitý zápas,“ potvrdil trenér Zlína.

ŠAĽA – ZLÍN 33:27 (18:14)

Nejvíce branek: Holešová 8, Pócsíková 7, Königová 3 – Šimková 7, Polomíková 4, Calderon S. 4. Rozhodčí: Majstrík, Manek. Sedmimetrové hody: 4/4 – 7/5. Vyloučení: 2:2. Diváci: 602

DALŠÍ VÝSLEDKY 17. kola MOL Ligy: Hodonín – Kynžvart 18:37 (11:23), Olomouc – Michalovce 27:27 (12:15), Slavia Praha – Písek 29:32 (15:16), Most – Plzeň 38:31 (21:17). Neděle: Poruba – Dunajská Streda (16.00).