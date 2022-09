Zubří ztratilo zápas v poslední sekundě. To už není smůla! hřímal Mika

Domácí prokázali, že jsou na sezonu lépe připravení, Zlín dokázal herně vzdorovat, dokud mu stačily síly. „Kynžvart je na daleko vyšší kondiční a silové úrovni. Vidíme, co máme do budoucna napravovat. To, co mi nejvíc na tomto utkání vadí, je obdržený čtyřicátý první gól, to už jsme se ani nechtěli vracet zpátky do obrany,“ bolelo nejvíce zkušeného kouče Zlína.

„Dostali jsme hodně branek, výsledek je hodně krutý, ale zase nám to ukázalo některé věci. Osobně s hráčkami pracuji teprve krátkou dobu. Jsem rád za prvních čtyřicet minut, pak se bohužel projevil rozdíl kvality,“ shrnul Mičola.

KYNŽVART – PSG ZLÍN 41:29 (17:16)

Nejvíce branek: Patrnčiáková 9, Božović 9, Tesařová 6 – Daňková 9, Ševčíková 5, Karlíková 3. Rozhodčí: Barták a Hladký. Sedmimetrové hody: 4/2 – 6/6. Vyloučení: 4:5. ČK: D. Šimková (Zlín). Diváci: 200.