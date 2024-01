/FOTOGALERIE a VIDEO/ Pod taktovkou úřadujících českých házenkářských šampionek pražské Slavie se odehrálo na konci kalendářního roku v Napajedlech exhibiční utkání s dalším interligistou - slovenskou Šaľou. „Tato událost se uskutečnila na podporu mládeže klubu TJ FS Napajedla,“ upřesnil za pořadatelský klub Lukáš Fryšták.

Házenkářky Slavia Praha a Šaľy sehrály v Napajedlech exhibici, vybrali pro místní mládež 40 tisíc Kč. | Video: Hrdina Jan

Pražanky přijely do dějiště zápasu o den dříve, aby mohly pod vedením trenéra Daniela Čurdy absolvovat trénink v místní sportovní hale. „Odměnou jim bylo večerní posezení u cimbálu v restauraci Baltaci, kde měly zajištěno i ubytování. Předzápasový program byl obohacen o trénink kategorie mladších žáků TJ FS Napajedla pod vedením zkušeného kouče, který je zároveň asistent trenéra ženské reprezentace, a za účasti několika hráček Slavie,“ upřesnil člen vedení napajedelského klubu.

Početná skupina mladých házenkářů absolvovala tréninkovou jednotku s obrovským nadšením a mimořádným nasazením. „Kluci si odnesli nové zkušenosti od vrcholového trenéra a špičkových hráček. Sportovní zážitek bude pro mladé hráče impulzem pro další práci a velkou motivací propracovat se do dospělých kategorií,“ věří Fryšták.

Poznar podepsal v Trnavě smlouvu do konce sezony. Už odletěl na Maltu

Poslední prosincový čtvrtek přinesl duel interligových týmů házenkářek a třebaže se hrálo v exhibičním duchu třikrát 20 minut, děvčata předváděla házenou na velmi vysoké úrovni. „Obohacenou o řadu krásných akcí, kterým nechyběla jak házenkářská kvalita tak exhibiční charakter. Diváci, v do posledního místa obsazené napajedelské hale, oceňovali výkony bouřlivým potleskem a vytvářeli tak hráčkám elektrizující atmosféru. Všechny úseky ovládla Slavia - 9:6, 11:9, 9:6,“ upřesnil člen vedení, současně působící u druholigového výběru mužů coby vedoucí týmu.

Program byl obohacen o tombolu, ve které byly házenkářsky velmi hodnotné ceny. „Například čtyři lístky na mistrovství Evropy v házené v Německu či originální podepsaný dres Filipa Jíchy z THW Kiel. Lístky do tomboly nahrazovaly vstupné a především to způsobilo enormní zájem o jejich zakoupení. Veškerý výtěžek z tomboly - celých čtyřicet tisíc korun - byl věnován do napajedelské mládeže,“ potěšilo Fryštáka.

Exkluzivní průzkum: Češi si na Euru v Německu půjdou pro postup

„Většinu z devatenácti cen zajistil Radim Vaněk, trenér napajedelského týmu mužů, který byl zároveň hlavním organizátorem celé této události. Díky jeho přátelským vztahům s předsedou Slavie Richardem Tomanem bylo možno uspořádat takto prestižní sportovní událost v Napajedlech,“ dodal hrdě Lukáš Fryšták.