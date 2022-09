Ve Vsetíně nejenže zůstal kádr pohromadě, ale navíc jej doplnila trojice Malina, Hub a Vavrys. „V případě gólmana Milana Maliny je to podobně významná posila, jako ve Zlíně Miroslav Jurka,“ poznamenal Titkov, který zcela spokojen s přípravou není.

Udělají díru do světa?

„Nejsem ale ani zklamaný. Naplánováno to bylo skvěle, ale kvůli obvyklým příčinám jsme neudělali vše. I proto jsem na prahu sezonu trošku nervózní,“ přiznává trenér loni čtvrtého celku I. ligy. „Kluci dokáží hrát skvělou házenou, ale zatím nedokážeme držet tempo celý zápas, což se naplno ukázalo na turnaji v hranicích. V poločase jsme na extraligistou jasně vedli, abychom pak zápas ztratili,“ mrzí Tiktova, jehož výběr v generálce v poháru jasně porazilo Lesanu Zubří. „Jsme na správné cestě, výkon nebyl špatný. Musíme ale vše potvrdit na úvod v neděli doma proti Jičínu B (16 hodin),“ pozval fanoušky trenér Vsetína.

A přijal by v případě ovládnutí I. ligy valašský klub postup do extraligy? „Nyní stojí vsetínská házená před rozhodujícím obdobím, jestli bude živořit nebo udělá díru do světa,“ dodal.

Bystřice lovila posily v Zubří

Udržet kádr se podařilo v Bystřici pod Hostýnem, kde načne již svou osmou sezonu u týmu další ostřílený kouč Martin Žůrek. „Tým jsme ještě doplnili o trojici ze Zubří hostujících mladých talentovaných házenkářů Kyryljuka, Cibulece a Rybiaře. Přestup ze Zlína oklikou z Luhačovic jsme zrealizovali u Michala Kolaříka,“ shrnul zásadní příchody Žůrek.

S přípravou ale zcela spokojen není. „Naše výkony byly střídavě oblačné, dobré fáze jsme střídali s horšími. Jako naposledy,“ poukázal na pohárovou generálku v Holešově, kde jeho parta porazila druholigistou až po boji 31.30. „Zápas se nám nepovedl, nepředvedli jsme ani svůj standard. Především přístup některých hráčů byl pro mě velkým zklamáním,“ netají se trenér Bystřice pod Hostýne. „Na prahu sezony je co zlepšovat, hlavně v hlavách a přístupu! Generálka byla pro nás spíše výstrahou, sestavu jistě obměním. Právě úvodní duel v Litovli bude pro nás zrcadlem, které ukáže naši sílu a ambice. Zatím jsou hrát v horní polovině tabulky,“ přeje si Martin Žůrek, který za největšího favorita na prvenství považuje Vsetín.

Zlín potáhne reprezentant Jurka

Ve Zlíně panuje po létě spokojenost. Tým pod vedením nového kouče Miroslava Slováka byl kvalitně doplněn, lídrem bude reprezentant Miroslav Jurka a poslední posilou je brankář Karel Schwarz z Kuřimi. „S přípravou jsme spokojen. Sehráli jsme kvalitní duel se slovenským extraligistou z Topoľčan, nejlepší výkon jsme podali proti reprezentaci Portorika. Zde kluci odevzdali maximum a vyhráli o devět branek,“ spočítal Slovák, jehož výběr ale generálka ještě čeká.

Den před duelem v Náchodě doma vyzve chorvatský Borov. „Termín soupeř musel změnit a protože jsme to již slíbili, dostojíme slibu. Základní šestka ale odehraje jen poločas,“ potvrdil trenér Zlína, který bude stejně jako loni myslet na horní patra tabulky. „Soudě podle nákupů bude největší favorit Vsetín, dál se uvidí. Pohybů napříč soutěžemi, i díky rozšířením extraligy, bylo hodně. První kola mnohé napoví,“ dodal Miroslav Slovák.

Změny v kádrech:

Vsetín

Odešli: nikdo

Přišli: Milan Malina (přestup ze Zubří), Odřej Vavrys (Zlín), Michal Hub (Zubří).

Zlín

Odešli: Š. Krůpa (Zubří), Doležel (Kopřivnice), Vavrys (Vsetín).

Přišli: Miroslav Jurka (Zubří), Jan Šáš (Napajedla), Petr Černocký (Luhačovice), Jana Šidlík (Napajedla), Pavel Dufka (z dorostu Zubří), Karel Schwarzer (Kuřim).

Bystřice p. H.

Odešli: nikdo

Přišli:Kyryljuk, Cibulec a Rybiař (všichni hostování ze Zubří), Michal Kolařík (přestup ze Zlína).