Miroslav Slovák, trenér Zlína: „Ve velmi vyrovnaném utkání jsme od začátku tahali spíše za kratší konec. Po změně obranného systému jsme do přestávky dokázali srovnat krok a dostat se i o do vedení. Po přestávce se za stěžejní ukázala situace, kdy jsme za stavu 19:21 přečkali dvojnásobné oslabení a následně jsme výsledek srovnali a chvíli poté i výsledkově odskočili. Těsné vedení jsme již zkušeně kontrolovali do konce. Jeden z nejlepších výkonů předvedl Filip Novák, kterému zdárně sekundovali Šáš a velmi dobře chytající Schwarzer.

GLOSA: Házenkáři Zubří stále mohou medailově překvapit!

V posledních dvou kolech rozhodně nechceme polevit, třetí místo je totiž velmi lákavé, bojujeme dál! Kluci o víkendu šlapali, výkon mě potěšil a domů jsem odcházel spokojen."

TJ NÁCHOD - HK BYSTŘICE POD HOSTÝNEM 28:27

Martin Žůrek, trenér Bystřice p. H.: „Velká ztráta, nepříjemnost a komplikace v boji o záchranu. Bolí nás to o to více, když jsme ve 41. minutě vedli ještě o sedm branek! Bohužel domácí poté o to intenzivněji osobně bránili Kyryljuka a my se s tím nedokázali vypořádat! Společně se strachem z vítězství nám to zcela vzalo vítr z plachet. Následná agónie se prodlužovala, nezvládli jsme to především na postu spojek, hry jednoho na jednoho. V rozhodujících chvílích jsme nesmyslně zahazovali i zbrklou střelbou balony. Všechny spojky jsme prostřídaly, nikdo nebyl schopen vzít zodpovědnost na sebe. Závěr jsme odehráli jako školáci, nikdo nebyl schopen stav zvrátit.

I přese všechno všichni věříme v záchranu, budeme o ni bojovat do poslední chvíle. Nyní doma proti Šťáhlavům nic jiného než výhru nebereme. Budeme v plné síle, kompletní, dáme do toho vše! Minimálně dva body budeme k jistotě záchrany potřebovat!“

KH BEECH VSETÍN - I.HK DVŮR KRÁLOVÉ 48:21

Andrej Titkov, trenér Vsetína: „Už dlouho jsme po utkání nezažil takový příjemný pocit, jako nyní! Kluci předvedli výborný výkon, spanilou jízdu. Hráli uvolněně, jako by se hrálo o párek na ulici. (smích) Připadal jsme si, jako bych se nadechl, skočil do moře pod hladinu, kochal se jeho podmořskými krásami a pak se vynořil na druhém břehu!

Naše euforie úspěchu byla základem jedinečného výkonu. Soupeř nebyl z nejlepších a popravdě rychle podlehl našemu úvodnímu tlaku. Po přestávce už neměl sílu na jakýkoliv vzdor. Hlavně v útoku jsem chvílemi nevěřil, čeho jsou kluci schopní, v dobrém to bylo skvělé cirkusové představení. Škoda, že nepřišlo více diváků!

Protože jsme musel do práce na noční, nemohl jsme si naplno užít oslav ovládnutí ligy. Popravdě mě mile překvapilo, jak byly střídmé. Kromě zde tradičního piva si totiž kluci zašli se svými drahými polovičkami na pizzu. Chtěl jsem je vyburcovat k větší radosti, ovšem bylo mi vysvětleno, že jedeme dál, že chceme I. ligu vyhrát s maximálním náskokem, nic nevypouštíme. To se kterémukoliv trenérovi poslouchá dobře, je to pro mé uši labutí píseň!

Uvidíme, jaký program nás čeká po základní části. Nyní ještě úplně neznáme termíny baráže, ale navíc se musíme zcela závazně rozhodnout, zda do ni půjdeme. Pokud se tak rozhodneme a ovládneme ji, museli bychom případný postu do extraligy přijat. V opačném případě by nás čekal jako trest sešup ještě o další soutěž níže!

Nyní je rozhodnutí na vedení klubu, managementu, sponzorech, městu. Z kabiny vnímám jasný signál se o extraligu poprat. Uvidíme, jak vše dopadne, rozhodnutí musí padnou na začátku května.“

1. Beech Vsetín 20 17 0 3 663:509 34

2. Litovel 20 13 2 5 606:545 28

3. Chodov 20 10 2 8 582:542 22

4. Šťáhlavy 20 10 1 9 593:569 21

5. Zlín 20 10 1 9 568:548 21

6. Bohunice 20 9 3 8 542:522 21

7. Jičín B 20 7 5 8 572:546 19

8. Vršovice 20 7 5 8 539:560 19

9. Velká Bystřice 20 7 3 10 592:609 17

10. Bystřice p. H. 20 7 1 12 572:618 15

11. Dvůr Králové 20 7 1 12 519:637 15

12. Náchod 20 3 2 15 484:627 8