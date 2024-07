Po sezoně sice dal sbohem Zlínu a přestoupil do nedalekých druholigových Napajedel bývalý dlouholetý reprezentant Miroslav Jurka, do Baťova města však míří hned několik loni extraligových hráčů!

„Mohu prozradit, že se po návratu z Německa a po třech letech hostování v Kopřivnici vrací úderná spojka a obranář Radek Doležel. Spolu s ním také další náš extraligou ostřílený odchovanec David Lefan,“ potvrdil Slovák.

V rukávu přitom má další přestupová esa. Včetně brankářského postu! „Opravdu jednáme s dalšími extraligisty, více hráči. Z taktických důvodů ale jejich jména ještě nemohu prozradit,“ omluvil se.

Mimo to ve Zlíně hodně si hodně slibují právě se rodící blízké spolupráce s extraligovým Brnem. „Farmou bych naši spolupráci nenazýval, spíše se bude jednat oboustranně výhodný obchod, kdy Brno, mající ambice hrát evropské poháry, si bude moci u nás jejich hráče obehrávat a pokud někdo z našeho týmu vyskočí, bude moci formou střídavého startu naskočit mezi elitu. Kdo přesně to bude však nyní je předčasné spekulovat, o mnohém napoví až závěr přípravy,“ upřesnil místopředseda zlínského klubu Milan Foukal.

Už nyní z vyhlášeného útoku na extraligu mají vítr soupeři, včetně těch extraligových. „Posilují všichni, příští ročník I. ligy bude zajímavý. V naší situaci by bylo alibistické se vyhýbat slovu postup, o který se určitě pokusíme. Věřím, že to vyjde a do Zlína se vrátí elita, stejně jako máme vizi a sen hrát ve Zlíně univerzitní ligu, ,“ dodal odhodlaně Foukal.