„Tento mladý tým má potenciál a perspektivu, ale čeká jej ještě hodně práce, pokud chce hrát v interlize důstojnou roli,“ potvrdil trenér, který dva týdny zvažoval nabídku klubu, aby pak coby správný srdcař kývl a společně se svou dcerou Michaelou tak povede interligový výběr do konce sezony.

„Záležet bude především na holkách: do jaké míry se budou ochotny házené obětovat a to především z hlediska objemu, intenzity a kvality přípravy a ne až v utkání samotném. Výkon v zápase je vždy odrazem důsledné a efektivní tréninkové píle, kde dílčím cílem může být i prohra s jednoznačným favoritem menším brankovým rozdílem při zlepšené kvalitě herního projevu. Jiná cesta k zlepšení a posunu nevede! Hráčky se s tímto přístupem a filosofií musí ztotožnit a v ostrém zápase se o tom přesvědčit, pak přestanou pochybovat a uvěří, že tato cesta funguje,“ zdůraznil Milan Buday, jehož čeká první ostrá premiéra 20. prosince, kdy v rámci semifinále Českého poháru Zlíňanky vyzvou favorizovaný Most.

Pět získaných bodů je opravdu málo. Kde Zlín na podzim ztratil nejvíce?

Ve čtyřech zápasech - doma se Šaľou, Pískem, Porubou, v Hodoníně, kdy holky nezvládly důležité fáze zápasů a v součtu zbytečně ztratily sedm bodů. Na první schůzce jsem jim sdělil, že mají v sobě potenciál, který ale právě i díky neuspokojivé kondici a neúčastí na trénincích nevyužily. Když jim začnou ubývat síly, dochází v určitých fázích utkání k horší koordinaci pohybu, což vede k navýšení počtu technických chyb a snížení kvality všech herní činnosti včetně zakončení. Tréninky budou intenzivní i v soutěžním mikrocyklu, abychom získanou úroveň kondice a její maximální parametry udrželi až do konce soutěže. Mimo trénink bude nezbytné poctivě nahrazovat zameškanou tréninkovou zátěž. Každá hračka musí nést pnou individuální odpovědnost za svůj tělesný stav tak, aby se na hřišti cítila co nejkomfortněji a tím co nejvíce eliminovala hluchá místa svého výkonu.

V čem je podle vás největší problém podzimních neúspěchů a současné až desáté příčky v tabulce?

Největší problém týmu je, že hráčky nejsou profesionálky a nemohou se naplno věnovat házené. Zlínský kádr je složený ze studentek (některé studuji v Brně a Olomouci – pozn. red.) a pracujících, z těchto důvodů není možné zajistit stoprocentní účast na společných trénincích. Proto nyní budu důsledně vyžadovat a dbát na plnění individuální zátěže, které si budou holky diagnostikovat a evidovat pomocí sportovních hodinek, různých zátěžových aplikací a průběžně mi je zasílat. Příprava je nachystaná, teď je důležité, aby bylo k dispozici co nejvíce hráček na tréninku, kde se budeme věnovat herním činnostem s míčem, obraně, taktice a podobně.

Házenkářky Zlína má nastartovat staronový kouč Milan Buday

Zlepšit tak budete muset zejména kondici?

Dobrá kondice je základ, abychom se mohli prezentovat rychlou házenou, navýšili počet rychlých útoků. A ještě více zagresivnili obranu a následně zvládli co nejdéle praktikovat častější přechod do první a druhé vlny rychlého útoku, kde padají branky, které nás nestojí tolik sil. Cílem je, abychom byli schopni podávat výkon na kvalitativně vyšší úrovni a odehrát důstojnější utkání i s těmi nejlepšími týmy v soutěži.

Vaší asistentkou bude vaše dcera Míša, v minulosti také úspěšná interligová hráčka. Bude to vaše společná premiéra?

U seniorského výběru ano, ale jinak jsme již několik sezon spolupracovali u mládežnického výběru ročníku 2005. Nečeká nás tedy nic nového. (úsměv)

Co tedy bude mít na starost?

Míša bude mentorem týmu, měla by vnášet do naší spolupráce hráčský a ženský pohled na věc. Vím, že má určitý cit pro detail, měla by postihovat věci, které se mi nedaří řešit, vypozorovat.

Půjde Míša ve vašich trenérských šlépějích?

Coby matka dvou dětí jsou její prioritou rodina a práce. Cítím, že má trenérský talent, má předpoklady, ale bude záležet na jejím odhodlání, chuti se touto cestou vydat.

V týmu bude Míša spolupracovat s bývalou spoluhráčkou Pavlou Poznarovou, která ještě hraje. Jejich tehdejší střelecká potence by se vám nyní hodila, souhlasíte?

Kdyby Míša dostala nová kolena, určitě by nastoupila. (smích) Za trenéra Poloze zde ve Zlíně opravdu spolu hrály. Jejich střelecká potence z dob minulých by nám nyní velmi prospěla… (úsměv)

Budayová: Rychlost chybí. Už to hrajeme jen zkušenostmi a hlavou

Odstartovalo MS házenkářek. Kdo je favorit?

Podle posledních výkonů na mezinárodních akcích mají velmi dobrou formu mají Dánky. Vždy silné ale bývají na šampionátech i Norky, Francie a další evropské státy. MS bude opět vyrovnané, překvapit může některý balkánský tým.

Jak vidíte ambice českých házenkářek na šampionátu?

Holky potvrdily hratelnost skupiny a zaslouženě v předstihu postoupily do osmifinále, dál se uvidí. Česká házená by každopádně úspěch potřebovala. (úsměv) Držím holkám palce!