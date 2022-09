Proč jste nakonec kývl na spolupráci?

Kromě práce ve Zlíně je to i výzva. Nějaké ponětí o této práci díky spolupráci během covidu mám, tehdy jsem byl konzultantem Marka Koláře. Navíc cítím, že je zde zajímavý potenciál hráček, je zde předpoklad výkonnostního růstu. Věřím, že odchovankyně se podaří zapracovat do nastoleného herního systému a starší zkušenější hráčky dokáží dostat ze sebe více. Bez tvrdé práce to ale nepůjde!

Šok. Házenkářky Zlína mění na prahu nové sezony trenéra. Proč a koho?

Je to velká komplikace, když přebíráte tým až před startem interligy?

Nic podobného jsem nezažil. Ve středu jsem viděl holky v přípravném zápase, před utkáním v Mostu stihneme dva tréninky. Popravdě doteď jsem nesledoval jejich herní styl, jen výsledky. Nyní se seznamuji, jak vše funguje, poznávám hráčky. Vše je hektické, raketové.

Jak je tým připraven?

Špatně asi ne, v přípravě proti ligistovi i bez dvou hráček dominovaly. Kostra týmu je zajímavá, ale více opravdu ještě nevím. Bude to poznávání za pochodu. Určitě není důvod něco přestavět. Spíše budeme hledat styl, aby vyhovoval hráčkám, protože ty ze dne na den nepředělám! Určitě se zaměříme na obranu, ta je základ každé házené, a na přechod do protiútoku.

Jak se změnil kádr? Přijde nějaká posila?

Co vím, tak přichází na hostování gólmanka z Otrokovic, ovšem jinak zbytek týmu jsou odchovankyně. Budeme se snažit zapracovat úspěšné dorostenky, ovšem všichni víme, jak složitý, nejtěžší je právě přechod do kategorie žen.

Vidíte v týmu nějaký velký talent?

Na to je brzy. Zaujaly mě reprezentační dorostenecké spojky Gabrhelová a Šimková, stejně jako je kvalitní i juniorka Daňková.

Jaký máte cíl?

Zatím žádný, nebavili jsme se o něm, nebyl na to čas. Ale podle všeho to bude opět boj o klidný střed, respektive záchranu,

Kdo je ve vašich očích favorit?

Jednoznačně Most, účastník Ligy mistrů. I v dalších klubech došlo k pohybu, silný bude Kynžvart, posílený Písek či Slavia.

Jak vnímáte úvodní los mezinárodní soutěže?

Je náročný. Po sobotním duelu v Mostu nás pak čekají další kvalitní soupeři Slavia a Kynžvart. Bude to křest ohněm, kdy se budeme snažit překvapit.