/ROZHOVOR/ Ambiciózní trenér do ambiciózního týmu. Tak vnímá změnu barev mladý házenkářský trenér Jiří Havlát, jenž se po záchraně Hodonína v mezinárodní soutěži rozhodl pro přestup do Zlína.

Nový trenér Házenkářek Zlína Jiří Havlát. | Foto: Jaroslav Kolísek

„První zájem, oťukávání a výměna informací proběhly už v zimě, ale protože jsem chtěl dokončit rozdělanou práci v Hodoníně, následná rychlá finalizace spolupráce nabrala otáčky na přelomu února a března,“ vzpomíná 38letý kouč a bývalý úspěšný házenkář z Brněnska.

„Měl jsem i další nabídky, ale při výběru hrála velkou roli destinace, protože jsem chtěl zůstat bydlet v Brně. I proto vyhrál Zlín, stejně jako do Hodonína je dojezdová vzdálenost naprosto přijatelná,“ pousmál se Jiří Havlát.

Jak hodnotíte uplynulý ročník s Hodonínem?

Základní cíl v podobě záchrany se nám splnit podařil. Upřímně, čekal jsem ale více bodů než čtyři, minimálně osm. Bohužel se nám ani jednou nepodařilo bodovat s přímým rivalem Porubou, proto jsme skončili po základní části poslední. Naštěstí jsme se s přehledem zachránili, sezona je tak úspěšná.

Konzultoval jste nabídku ze Zlína s někým?

Zlínské prostředí znám skrze trenéra Dušana Poloze, jemuž dělám asistenta u národního týmu juniorek. Znám se ale i s dalšími hráčkami, například Pavlou Poznarovou či trenérem Markem Kolářem, sleduji práci s mládeží. Právě velmi dobrá práce s ní byla dalším velkým plusovým bodem kývnout na nabídku perspektivního klubu.

Jak vás kabina, holky přijaly?

S děvčaty jsem se seznámil už v půlce května, na konci soutěže. V přípravě jsme se ale zatím kvůli mým povinnostem u reprezentace zatím viděli jen jednou. Ta je stejně směřována na náběr fyzičky, což mají nyní ve své gesci mí asistenti, kondiční trenéři. S dalšími čtyřmi reprezentačními juniorskými hráčkami - Šimkovou, Gabrhelovou, Rafajovou a Stojarovou - jsme v kontaktu v rámci práce s národním týmem.

Vaše absence u týmu v první fázi přípravy opravdu nevadí?

Holky pracují s kondičními trenéry Petrem Tompem a Radomilem Vašíkem. Na první fyzicky náročnou část přípravy jsou potřeba odborníci, aby to bylo kvalitní. Zvolili jsme tuto cestu, kterou mám již vyzkoušenou. Jsem velmi spokojen, zpětná vazba od holek a vedení je pozitivní.

Máte tři týdny společné přípravy. Co ukázala?

Jde to podle plánu, holky spokojené nejsou a ani nemohou, neboť tvrdě makají, brblají, příprava je jiná, než na kterou byly zvyklé. Posila Mikulášková první dva týdny pracovala individuálně, nyní se ale už přidala k týmu, Co se týče brankářky Kudláčkové, s tou jsme se domluvily, že se přidá až do druhé červencové fáze. Nyní ale také nezahálí, vše dělá individuálně. Vše takto na dálku kontrolujeme elektronicky, přes hodinky, rozhodně se nefláká. (smích)

Jak bude tedy příprava vypadat?

Nyní do konce června makáme hlavně na kondičce, pak dostanou holky 14 dnů volno, na dovolenou. Následně je čeká devítidenní individuální plán od kondičáka, což mohou dál dělat doma ve svém prostředí. Opět společně se potkáme 22. července.

Plán přípravných zápasů již máte?

Zatím máme potvrzené dva zápasy s Lubinem, pak nás čekají tři duely na mezinárodním turnaji na Moravě. Je toho více, z hlavy to nevím, ale do startu soutěže sehrajeme osm, maximálně deset zápasů. Soustředění proběhne v domácím prostředí.

Zlín posílil o dvě kvalitní hráčky Kudláčkovou a Mikuláškovou. Jste spokojen?

Je to dobře, že se nám podařilo současný kádr udržet až na odchod Jagodič a brankářky. A navrch velmi kvalitní kádr nadstandardně posílit. I šíře kádru, hlavně na spojkách, nám může pomoci pomýšlet na vyšší příčky.

Cílem je tedy play-off?

Určitě, ovšem současně musí holky být zdravé. Pokud se bude dařit, play-off je dosažitelné. Na začátku musíme mít nejvyšší cíle, upřímně bych chtěl získat jednu z medailí. Kvalita týmu tady je. Reálně ale zůstanu nohama na zemi, nechci holky svazovat, na druhou stranu sen musíme mít všichni!

Máte ještě další požadavky na posílení týmu?

Popravdě nyní již máme kádr v podstatě uzavřený. Pokud by se něco zajímavého objevilo a náš rozpočet to unesl, nějaké posile by se nebránil žádný trenér. (smích)

Tlačí Zlín někde bota?

Hlavně se budu snažit napasovat systém na hráčky, které máme, rozhodně ne naopak! Určitě budeme chtít hrát hodně do rychlá, to je aktuální trend, moderní házená.