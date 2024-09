Vyrovnaný duel, kdy chvílemi každý chvilku tahal pilku, se nakonec ukázal rozhodující jeden moment. „Dobrý vstup do druhého poločasu, kdy jsme se dokázali trhnout, vytvořili si uklidňující náskok, jenž nás podržel i v hlušší chvilce. Holly prokázaly velkou mentální sílu. I když vedly a prohrávaly o tři branky, dokázaly se vrátit do zápasu. Náskok o pět branek se nakonec ukázal jako rozhodující,“ označil Havlát.

Vzhledem ke klimatickým podmínkám v regionu si ale nebyl jistý, jestli se utkání vůbec dohraje. „Soupeř to nakonec zvládl na výbornou, dorazil vzorně hodinu a půl před utkáním. Horší to bylo s našim týmem, řada holek bydlí okolo a vzhledem k dopoledním problémům s průjezdy nebylo jisté, zda všechny dorazí. Nakonec jsem měl k dispozici kompletní kádr,“ oddechl si kouč, jenž v neděli oslavil 39. narozeniny. „Holky mi nakonec daly ten nejlepší dárek, lepší si trenér nemůže přít,“ smál se.

Velkou pochvalu si od něj přitom zasloužily dvě hráčky – zásadní mezi tyčemi zkušená Petra Kudláčková. „Hodně nás podržela svými zákroky v důležitých momentech. Měla u střelkyň soupeře velký respekt, byl to pro nás citelný psychologický efekt,“ poznamenal trenér Zlína. „Výborné utkání odehrála Tereza Filipková, věkem juniorka, která odehrála téměř celý zápas. Sice má ještě na kategorii žen, přesto patřila k oporám,“ dodal kouč.

Stejně jako celý tým a fanoušci věří, že to nebude na dlouho poslední výhra. Jako tomu bylo v uplynulých sezonách. „Těch slibně rozehraných duelů měli loni hodně. O to více si nedělní výhry cením a věřím, že přidáme co nejdříve další. Nejlépe už nyní v Ostravě,“ pousmál se oslavenec.

PSG ZLÍN – ŠAĽA 33:31 (16:15)

Nejvíce branek: Filípková 8, Herbočková 5, Gabrhelová 5 – Ščípová 7/1, Némethová 5, Brezánská 4. Rozhodčí: Fialová, Sovová. Sedmimetrové hody: 7/5 – 2/1. Vyloučení: 3:3. Diváci: 200.