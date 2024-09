/FOTOGALERIE a VIDEO/ Mají ty nejvyšší ambice, ovšem na první výhru si museli počkat do druhého kola. V domácí premiéře nové sezony prvoligoví házenkáři Zlína v exhibičním tempu porazili rezervu Jičína rozdílem třídy (39:22).

„S výsledkem jsem spokojen, náš výkon ideální nebyl, něco mu ještě chybí,“ pousmál se kouč Zlína Miroslav Slovák.

Házenkáři Zlína ve 2. kole I. ligy porazili Jičín B 39:22. | Video: Břenek Martin

Jeho výběr se v létě zásadně změnil, přišlo hodně posil. „Oproti uplynulé sezoně se z půlky obměnil. Ukazuje se nám, že začíná fungovat souhra, což je důležité. Myslím odvedli to, co jsem po nich chtěl - začínají nám fungovat nácviky z tréninků,“ těší trenéra Slovák.

I proto po všech posledních změnách ve Zlíně začínají reálně hovořit o pokusu vrátit se mezi elitu. „Po dlouhé době opravdu jdeme do sezony s těmi nejvyššími ambicemi. Samozřejmě, ambice jsou jedna věc, realita bude druhá. Ale uděláme maximum, abychom důstojně reprezentovali město a kraj. Moc bychom chtěli do Zlína vrátit extraligovou házenou. Uvidíme, co bude v možnostech,“ pousmál se Miroslav Slovák.