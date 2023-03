DVŮR KRÁLOVÉ - HK BYSTŘICE POD HOSTÝNEM 41:31

Martin Žůrek, trenér Bystřice p. H.: „Protože ve stejný čas hrálo Zubří klíčový duel ve Strakonicích, neměli jsme z Valašska pendly. Když se k tomu přidala trojice nemocných Kramoliš, Jiránek a Horák, nastoupili jsme v deseti lidech a osmi hráči do pole. I tak se dalo uspět! V první půli jsme ale udělali hodně technických chyb, hlavně na střední spojce v podání mladých hráčů. Soupeř to dlouho nedokázal potrestat. Třebaže jsme se do přestávky herně i disciplínou zlepšili, nezachytili jsme nástup do druhé půle. Strakonice zvýšily agresivitu v obraně, čehož se naši mladíci zalekli, a kromě dalších hrubek jsme zahazovali šance. Nejvíce mě mrzí, že s mankem pouhých tří branek měli kluci hlavy dole a nezabojovali. Nastoupit zde v plné síle, bodovali bychom zde. Dvojnásob porážky škoda.“