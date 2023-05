Loučící se Mořkovský: Nastal čas udělat v kariéře další krok

Přitom před posledním kolem ještě situace v boji o udržení tak černá nebyla. Bystřice přitom vybojovala potřebný bod v Chodově a dotáhl se na přímého rivala Dvůr Králové. V nepochopitelně na dva víkendy rozděleném závěrečném kole však došlo k velkému překvapení, kdy na třetí příčku útočící nováček ze Šťáhlav v sobotu doma podlehl právě dvoru Králové (28:30). „Nedokážu si vůbec představit, co se tam stalo, nechci spekulovat. Domácí v průběhu vedli až o čtyř branky, když jsem duel on-line sledoval, nečekal jsem, že by se něco mohlo stát. Vše podstatné se událo v závěrečných pěti minutách, před kterými domácí ještě o gól vedli. Koncovka ale patřila nepochopitelně Dvoru Králové,“ ještě nyní nechápe a těžce vstřebává Žůrek. „Žádný protest či něco podobného podávat nebudeme. Třebaže závěr zejména z pohledu termínů nebyl zrovna spravedlivý, do průšvihu, této situace jsme se dostali sami!“

Pravděpodobnost, že by se Bystřice v I. lize udržela pro nezájem klubů z nižších soutěží, je malá, ale naděje zde pořád žije. „V mích očích je v řádu jednotek procent. Druhá nejvyšší soutěže je časově i finančně náročnější, především v cestování. Uvidíme, jak se vše vyvine, ale spíše se připravujeme na horší variantu,“ je realista zkušený trenér. „Musíme stabilizovat kádr, tušíme, že někteří hráči mají nabídky z I. ligy a nebude je snadné udržet. Stejně jako spolupráci se Zubřím,“ je realistou Žůrek. „Zřejmě do hry již zapojíme, ostaršíme naše talentované mladší dorostence, budeme budovat nový perspektivní kádr s výhledem návratu za pát let. Hned to asi nebude.“

Třebaže u týmu již působí dlouho a nebránil by se přestávce, v nelehké době bystřickou házenou opouštět nechce. „Příští týden mě čeká sezení s předsedou, s trenéry mládeže a dalšími funkcionáři, kde budeme současnou situaci v klubu vyřešit. Jsme ale malé město s osmi tisícovkami obyvatel a nejen sportujících dětí ubývá. Naše situace není lehká, nejsme Zlín nebo Olomouc,“ poukázal trenér Martin Žůrek.