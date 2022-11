Talentovaná házenkářka Karlíková by ráda byla lékařkou

/ROZHOVOR, FOTOGALERIE/Na první výhru sezony čekaly interligové házenkářky Zlína šest kol, o to sladší byla, když na ni dosáhly proti velkému rivalovi z Olomouce. „Konečně se nám podařilo přenést do zápasu to, co jsme předváděly na tréninku. Zlepšily jsme obranu a hodně nás podržela brankářka,“ označila za klíčové Tereza Karlíková, mladá letní posila z Otrokovic, která zatím v každém interligovém zápase skórovala.

Na první výhru sezony dosáhly v 6. kole interligové házenkářky Zlína. Podílela se na něm i Tereza Karlíková, mladá letní posila z Otrokovic, která v zápase jednou skórovala. | Foto: archiv hráčky