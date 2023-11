V režii favorita se odehrál duel interligy házenkářek v Mostě, kde Zlín od začátku tahal za kratší konec provazu a připsal si již šestou porážku v řadě. "Přestože jsme prohráli o sedmnáct branek, jsem na své hráčky hrdý,“ překvapil na úvod hodnocení kouč Zlína Jiří Mičola.

Interligové házenkářky Zlína (v modrém) v 9. kole vysoko padly v Mostě. | Foto: pro Deník/Jaroslav Pavlík

Důvod byl prozaický. „Ještě jsme v této soutěži nezažil, abych měl jen tři hráčky na střídání a z toho se nám navíc jedna při rozcvičce zranila,“ poznamenal s trpkým úsměvem zkušený kouč a úspěšný házenkář aktuálně desátého celku mezinárodní soutěže.

OBRAZEM: fotbalová Napajedla v dohrávce zápas otočila a míří v tabulce nahoru!

Zlín rychle prohrával 2:8 a kouč hostů si musel brát oddechový čas, které jeho svěřenkyně nastartoval. Po přestávce ale již byl rozdíl i kvůli úzké lavičce markantní. „Všechny hráčky odvedly na hřišti obrovský kus práce. I když Most je silný soupeř, uběhal nás, a i když je to hrozná porážka, jsem na tým hrdý, protože s tím, s čím jsme přijeli, jsme odvedli maximum,“ zopakoval Jiří Mičola.

V táboře Mostu pochopitelně vládla spokojenost. „S předvedenou hrou, s úsilím a tím, jak to hráčky na hřišti odmakaly, jsem spokojený. V takto rychlém pojetí hry samozřejmě dochází i k chybám, ale z naší strany to byl jeden z povedených zápasů. Jsem rád, že po dvou nevydařených utkáních si to hráčky srovnaly v hlavách a vrátili jsme se ke hře, kterou chceme praktikovat pořád,“ konstatoval trenér Mostu Vladimír Šuma.

MOST – ZLÍN 42:25 (19:13)

Nejvíce branek: Ogonovszky 6, Jestříbková 6, Kuxová 5 – Polomíková 8, Kříčková 7, Filípková 4. Rozhodčí: Kremláček, Procházka. Sedmimetrové hody: 5/5 – 4/4. Vyloučení: 1:5. Diváci: 425

DALŠÍ VÝSLEDKY 9. KOLA: Hodonín – Dunajská Streda 22:36 (10:19), Michalovce – Kynžvart 41:26 (16:13), Slavia Praha – Plzeň 39:29 (20:16), Olomouc – Písek 29:28 (12:17), Šaľa – Poruba 29:27 (14:13).