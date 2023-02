Provazník: Ke zlatu chyběl vždycky jenom krůček, pár vteřin nebo trocha štěstí

VELKÁ BYSTŘICE - BYSTŘICE POD HOSTÝNEM 32:27

Martin Žůrek, trenér Bystřice pod Hostýnem: „Do Velké Bystřice jsme odjížděli ve velmi oslabené sestavě, kdy nám citelně scházeli ze Zubří pendlující Randýsek, Kyryljuk a Cibulec, navíc nemoc a zranění nedovolila odjet trojici Kolařík, Jurajda a Vlk. Aby toho nebylo málo, s velkým sebezapřením po zranění nastoupili i Válek a Mozola.

Soupeř z naší sestavy vycítil šanci a začátek zápasu začal ve vysokém tempu. Díky tomu a našim technickým chybám si rychle v úvodu vytvořil čtyř až pětibrankový náskok. Poté jsme zjistili, že se soupeřem dá hrát vyrovnaný zápas, zpřesnili jsme hru, hráli trpělivě a dobře. Dokázali jsme se dostat na rozdíl třech branek, ale potom už nám chyběly síly.

I. liga: Házenkáři Zlína problém vyřešili a stejně jako Vsetín vyhráli

V jednu chvíli musel na střední spojku i pivot Salvet! V posledním timeoutu jsme si řekli, že musíme udržet lepší poměr branek ze vzájemných zápasů a to jsme splnili, za což si tým zaslouží velkou pochvalu. A i za to, že na hřišti nechali vše! Věřím, že v dalších dvou domácích utkáních budeme kompletní a budeme konečně naplno bodovat."

ŠŤÁHLAVY – ZLÍN 31:24

Miroslav Slovák, trenér Zlína: „Utkání bylo velmi pohledné od začátku do konce. Šanci bylo spoustu, možná na dvě utkání, ovšem scházel nám herní systém až do fáze proměňování vyložených příležitosti. I přesto všechno musím pochválit tým za bojovnost a herní projev.

Zejména Jirka Tiller si zaslouží absolutorium! Po zranění hlavy, na které měl tržnou ránu, jež mu pak po zápase museli v nemocnici sešít třemi stehy, se chvíli po ošetření vrátil zpět do zápasu a byl jednou z opor společně s Davidem Kolaříkem a Honzou Zaoralem. Bohužel tak špatné procento využití šancí jsme v této sezóně nezažili. Velmi dobře do utkání za může naskočil Sebastian Ján, u nás hostující z Litovle. Oba gólmani podali dobrý výkon, tady ani v obraně problém nebyl.

Házenkářky Zlína vzdorovaly, ale na další senzaci nedosáhly

Ale i to se stává, pořád je to sport, který má bavit a to si myslím, že utkání mělo náboj a diváky bavilo. I po prohře musím kluky pochválit - po celou dobu fungovali jako tým, vzájemně se povzbuzovali a plnili, co jsem chtěl hrát a co trénujeme. Je na čem stavět! Kdybychom se do šancí nedostávali, bylo by něco špatně, ale my jich měli dvakrát více, než soupeř!

Život jde dál a věřím, že další vítězství brzy přijde!“

1. Beech Vsetín 13 11 0 2 420:328 22

2. Litovel 13 10 1 2 406:338 21

3. Chodov 13 7 2 4 376:343 16

4. Šťáhlavy 13 7 1 5 397:374 15

5. Bohunice 13 7 1 5 343:324 15

6. Zlín 13 6 1 6 357:346 13

7. Jičín B 13 4 4 5 354:342 12

8. Velká Bystřice 13 4 2 7 387:393 10

9. Bystřice p. H. 13 5 0 8 374:397 10

10. Vršovice 13 3 4 6 332:361 10

11. Náchod 13 2 2 9 307:406 6

12. Dvůr Králové 13 3 0 10 305:406 6