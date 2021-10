Není nic tajného na tom, že holku lze ulovit na parádní motorku. Jenomže postupem času vám může sdělit: Chci ji také!

Co na to říci? V první chvíli hlavně dbát na bezpečnost. Třeba i tím, že pořídíte kvalitní motorkářské vybavení a rovnou ji neposadíte minimálně na šestistovku. „Ale pokud chcete mít z vaší sotva šedesátikilové krásky dobrovolného dárce orgánů, no prosím, dopřejte ji klidně rovnou silný stroj,“ radí s notnou mírou ironie a sarkasmu dopravní experti i zkušení jezdci.

Důležité je na ni jako na každého nováčka dohlížet, dát jí vzor, uklidňovat, podporovat a prostě dávat pozor. A na jakou motorku případně dámu ulovit? Tady už je každá rada drahá. Ptali jsme několika motorkářů na benzínce u Frýdku-Místku, kteří se zde zastavili na jedné z posledních letošních vyjížděk. A co mimo jiné zaznělo?

„Když jsem v mládí přijel na zábavu v 17 letech na Simsonovi, byl jsem brzy králem. Nevím, zda to bylo i mým ostrovtipem, ale brzy jsme už uháněl po polní cestě. A sám jsem rozhodně nebyl,“ vzpomenul dnes skoro padesátiletý Karel, který nyní osedlává stroj Aprilia Tuono.

„Jo, ty jsi prostě elegán,“ utahoval si z něj kamarád Jindřich, podle něhož jsou sice motorky tahákem, ale jen na určité typy žen. „A ty s námi dneska jedou,“ ohlédl se na svou choť, kterou už před dlouhými lety potkal, jak jinak, na motorkářském srazu v Ostrovačicích. Prý tam tehdy bylo skoro pět tisíc motorek.

Další ze skupiny asi patnácti jezdců – Petr přezdívaný Roháč podle svého knírku si zase myslí, že ženy nejvíce letí na klasické čopry, protože to je vzor mužnosti z amerických motorkářských filmů.

Tak či tak bude platit, že i na holky motorkářky bude z dlouhodobého hlediska účinkovat šarm, pozornost a nabídnutá náruč plná bezpečí.

Autor: Aneta Jordánová