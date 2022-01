„Modrouši, vrať mi mou mlcáskovou mašličku do vlasů.“ „Růžovice slepice, mašlí má na tisíce.“ „Dej mi tu mašličku.“ „Nééééédááám, utrhl se mi provázek u autíčka…“ A tak ani nevěděli jak a začali se Růžovinka s Modrouškem prát. A nadělali při tom tolik křiku, že jim maminka cirkus zakázala.

Když za nimi přišel děda Šedivka, našel je každého na jeho postýlce plakat. „Víte co, moji milí mlcavnoučci, já vám budu něco povídat a vy přestanete plakat.“

Mlcáskové. Kapitola 4: Nezbeda zoubek

„Jednou mi moje babička vyprávěla, jak jí málem děda utekl k cirkusu. To bylo tak. Do malé mlcavesničky, kde můj děda s babičkou žili, přijel cirkus Bimbo. A v tom cirkusu vystupovala krásná provazochodkyně.“ „Dědo Šedivoušku, co je provazochodkyně?“ ptala se Růžovinka. „No přece chodí po provaze.“ „A proč?“

„No tak mlcásci, nehádejte se. Ten provaz byl totiž přivázaný mezi dvěma stromy, hodně vysoko nad zemí a ta provazochodkyně k provazu vyšplhala po žebříku. Měla krátkou růžovou sukýnku a v ruce růžové paraplíčko. Pak začala hrát tichá hudba a krásná akrobatka začala opatrně kráčet po provaze, všelijak se houpala, udělala i holubičku a všichni měli úžasem otevřené pusy. Taková to byla, mlcáskové, krása.

No a tomu mému dědečkovi se ta provazochodkyně tuze zalíbila. Rozhodl se proto, že od babičky uteče. Doma si zabalil uzlík svých věcí a opravdu v noci tajně utekl. S cirkusem Bimbo pak odjel na další štaci, tedy do dalšího městečka. Jenže babička měla dědečka moc ráda, a tak vzala velkou mlcahůlku a vydala se ho hledat.

Speciál Deníku: Pište pohádky

Počkala si až na večerní představení, a zrovna když provazochodkyně tančila na provaze a děda a ostatní mlcásci na ni zálibně koukali, opatrně se přiblížila k provazu a tou mlcahůlkou chtěla krásnou provazochodkyni shodit. Děda však babičku uviděl a nic takového nedovolil.

Poznal, že babička ho má ráda, a tak zamával všem v cirkusu na rozloučenou a vydal se spolu s babičkou domů. A pak už jí nikdy nikam neodešel! A protože jste teď byli tak hodní, tak víte co, my spolu utečeme do cirkusu.“

A opravdu. Děda Šedivka, Růžovinka i Modroušek tiše vylezli oknem a utekli do cirkusu. To vám byla krása!

Pohádkový příběh Mlcáskové nám do našeho speciálu Pište pohádky zaslala paní Žofie Zejdová. Hlavní hrdinové příběhů jsou Modroušek a Růžovinka Mlcáskové.



Mlcáskové jsou vlastně barevné tkaničky z bot, které si žijí ve svém mlcáskovém světě. „Kdysi jsme tento pohádkový svět vymysleli s mou dcerou a teď do něj chci pozvat nejen svého vnoučka Toníčka, ale i všechny ostatní děti,“ vysvětluje Žofie Zejdová.



V příštím díle se dozvíte, jak u Mlcásků vyráběli vánoční stromeček. O mlcáscích si s dětmi na našem webu můžete číst zase zítra!

Autor: Žofie Zejdová