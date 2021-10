Shodují se i v tom, že pro popularizaci společenského tance udělala hodně soutěž StarDance, jejíž jedenáctá řada se od poloviny října vrátila na televizní obrazovky. Způsobila totiž, že i dospělá generace chtěla začít tančit. Proto jsou teď v kurzu taneční nejen pro mládež, ale i pro dospělé.

Chci tančit. Zn.: rychle

„Nemám hudební sluch a jsem dřevo. Potřebuji se nutně do maturitního plesu naučit tancovat základní tance. Kamarádkám se o to stydím říct, vím, že by se mi smály a ukázky na netu jsou na mě moc rychlé.“ Podobné prosby o radu a pomoc se objevují na sociálních sítích s blížícím se obdobím plesové sezony často.

Je rozhodně těžší naučit se tančit ve video lekci než v kurzech. A ty bývají často obsazené dlouho dopředu. Dívce z netu, která nechala učení základních tanečních kroků na poslední chvíli tak nezbyde nic jiného, než se pokusit najít ve svém okolí muže, který umí tančit a také dobře vést a poprosit ho o pár základních lekcí. Tatínek, děda nebo kamarád určitě pomohou. Na plese pak už stačí mít partnera, který umí tančit a hlavně partnerku vést, aby to na parketu zvládla.

Kurzy tance a společenského chování slouží k tomu, aby se člověk naučil společenské tance, které mají svá pravidla, tanec vnímal a užíval si ho. Osvojí si tu také etiketu, naučí se nosit oblek nebo róbu a bude tak připravený na příležitosti, jakými jsou třeba svatba nebo plesy, kdy bude tanec potřebovat. I když loni taneční kurzy narušila pandemie a související opatření a plesová sezona se v podstatě nekonala, je o ně velký zájem.

Třeba taneční kurzy pro mládež, které v Lázeňském domě Beethoven v Teplicích připravují na září až prosinec 2022 manželé Mackovi, měly na začátku letošního října volná poslední dvě místa, jinak je vše beznadějně obsazené. Cena je 3800 Kč za pár. V kurzech předávají manželé Mackovi svůj taneční um jak mládežnickým, tak dospělým zájemcům o tanec již 12 let a pod jejich vedením nejsou taneční rozhodně nuda.

„Snažíme se svým mladým tanečním svěřencům ukázat, že tanec je záležitost stále moderní a že se dokážeme vyvíjet spolu s dobou a s trendy, které současná generace uznává a preferuje. Aby znalost klasických standardních a latinskoamerických tanců byla považována za naprostou samozřejmost. Pro nás to znamená, že se musíme ve svých tanečních dovednostech neustále zdokonalovat,“ vysvětluje Petr Macek.

Pozitivem tanečních pro dospělé podle něj zase je, že díky chvílím stráveným na parketě se partneři na sebe znovu dokážou dívat s láskou a společně čelí novým životním výzvám. „Naše páry se nám už mnohokrát svěřily, že se k nám do kurzů přicházejí nejen naučit tancovat, a připomenout si základy etikety, ale hlavně si odpočinout, odreagovat se od starostí všedních dní a často se i od srdce zasmát. A to je pro nás největší odměna,“ podotkla Alice Macková.



Neopakovatelnou atmosféru mají i oblíbené letní tančírny, jaké se pořádají třeba v Pelhřimově nebo v Teplicích. Na nich si mohou zatančit a pobavit se přímo pod širým nebem všichni, nejen ostřílení a zkušení tanečníci, ale i ti, kterým kroky zatím moc nejdou nebo už je pozapomněli.

Plesy

​Nejstarší záznamy spojené s plesy pochází z šestnáctého století. Jejich kořeny jsou ale mnohem hlubší, protože se vyvinuly z tanců obřadních. A ty lidé provozovali už v době, kdy žili v jeskyních.

K těm nejprestižnějším plesům u nás patří Český ples v Opeře. První takový ples se u nás konal v roce 1948. Praha je místem konání celé řady reprezentačních plesů, ať už jde o Český ples v Obecním domě, který se má konat 5.2. 2022 nebo Česko – Slovenský ples. Nejhonosnějším brněnským bálem bývá zase Ples jako Brno, na který se do Fait Gallery sjíždí vždy řada známých osobností.

Na ples byste měli vždy přijít včas, tedy před oficiálním zahájením. Dodržujte předepsaný dress code, který najdete na pozvánce na ples. Své partnerce pomozte z kabátu, otevírejte dveře, přidržujte židli při posazování se ke stolu, dolévejte víno na vyzvání, seďte po pravém boku. Nezapomeňte, že muž se představuje a posléze uvádí svou partnerku.

Nejprve se ruka podává ženě a až potom jejímu partnerovi. První tanec vždy patří ženě, se kterou jste přišli. Pokud žena přišla v doprovodu muže, nejprve se zeptejte dámy, zda by si s vámi zatančila, ale nezapomeňte požádat i o svolení jejího doprovodu.

Slavní čeští tanečníci

Vlastimil Harapes patří k nejpopulárnějším českým tanečníkům. Je také režisér, choreograf, taneční pedagog, dlouholetý člen, sólista baletu Národního divadla v Praze a umělecký ředitel Mezinárodní konzervatoře Praha. Za svou uměleckou kariéru tancoval na věhlasných evropských scénách. Byl i porotce v taneční soutěži České televize StarDance … když hvězdy tančí.

Popularitu si získal také jako filmový herec v úspěšných filmech Den pro mou lásku, Panna a netvor nebo Jak vytrhnout velrybě stoličku. Získal čestné členství a čestný řád Ruské akademie uměnovědné a hudební interpretace a Evropská unie umění mu udělila Evropskou cenu G. Mahlera za baletní výkony.



Zdeněk Chlopčík roku 1990 založil soukromou taneční školu Elán. Dvakrát se stal mistrem republiky v latinskoamerických tancích a deseti tancích. Vlastní aktivní kariéru ukončil v roce 1996. Od roku 2006 působí bez přestávky v porotě taneční soutěže České televize StarDance … když hvězdy tančí. Výkony soutěžících hodnotil také ve slovenské obdobě této soutěže pojmenované Let's Dance.



Richard Hes byl talentovaný choreograf a tanečník známý tím, že v roce 1987 založil tanční skupinu UNO, jejímiž členy byli třeba Rihard Genzr nebo Jan Révai. Zároveň je autorem choreografií k muzikálům Dracula, Monte Cristo a Golm. V roce 2007 porotcoval i v taneční soutěži StarDance. Uznávaný umělec prohrál v pouhých padesáti letech boj s rakovinou slinivky.



Anife Vyskočilová, bulharská tanečnice, moderátorka a herečka, celým jménem Anife Ismet Hassan Alikocoglu Ahmed Husein, žije od roku 1996 v České republice, kde se usadila poté, co se provdala za herce Ivana Vyskočila. Později bylo manželství rozvedeno.



Jan Onder, choreograf, tanečník, lektor a pedagog, se stal dvojnásobným vítězem soutěže České televize StarDance … když hvězdy tančí. Poprvé v roce 2008, kdy byla jeho partnerkou herečka Dana Batulková, a podruhé o dva roky později ve dvojici s bývalou atletkou Kateřinou Baďurovou.

Marek Dědík je český tanečník, choreograf, trenér, porotce a moderátor. Roku 2010 se Dědík umístil na prvním místě společně s Orsolyou Tóth v mistrovství Česka ve společenském tanci, je pětinásobným mistrem Slovenska a vyhrál také několik mezinárodních soutěží. Marek Dědík se několikrát účastnil televizní soutěže StarDance … když hvězdy tančí.

Veronika Lálová je česká profesionální tanečnice a lektorka tance. Veronika Lálová se zabývá tancem (latina a standard) již od sedmi let. Později se začala věnovat párové a sólo salse, v níž se stala vícenásobnou mistryní České republiky. Věnuje se také dalším latino stylům a karnevalové sambě. Je certifikovanou lektorkou zumby, fitness a držitelka mezinárodní třídy v latinskoamerických a standardních tancích. Vyučuje také svatební tanec.

Zúčastnila se dvou ročníků televizní taneční soutěže StarDance …když hvězdy tančí. Při své první účasti v roce 2016 dokázala spolu se Zdeňkem Piškulou vyhrát, o dva roky později skončila po boku olympionika Davida Svobody na třetím místě. Letos je jejím tanečním partnerem herec Pavel Trávníček.

Deset top tanců



Tanec stejně jako vše ostatní podléhá módním vlnám a proto se za pár let můžeme dočkat zcela nového žebříčku top tanců. Existuje navíc ještě celá řada dalších tanců jako jsou scénické, moderní, hip-hopové, disko ale i poměrně nově vzniklé a nabírající rychle na popularitě jako například Kizomba.



1. Waltz

Tanec původem z Anglie tančený na tři doby. Spadá do kategorie Standartních tanců a díky svému volnějšímu tempu a jednoduchým základním krokům je oblíbený jak u mladší tak i starší generace. Také patří do klasiky, která se učí ve všech tanečních.



2. Valčík

Stejně jako předchozí Waltz je i tento tanec tančený na tři doby, nicméně jeho tempo je takřka dvojnásobné. Pochází z Vídně a v průběhu let prošel mnoha proměnami především co se počtu možných figur týče.



3. Polka

Česká klasika, která neodmyslitelně patří na vesnické zábavy. Dříve byl tento tanec řazen mezi Latinsko-Americké kvůli technice nášlapu přes špičky. V dnešní době jej na soutěžích tančí pouze děti a junioři.



4. Tango

Tanec, který je ve filmech často vyobrazován jako velmi vášnivý tanec, kde tanečník mnohdy drží v zubech růži. Původně vznikl v Argentíně, nicméně časem se přesunul i do zbytku světa a nyní je nedílnou součástí Standartních tanců.



5. Samba

Tanec původně z Brazílie tančený na osm dob s několika různými rytmizacemi. V soutěžním provedení se značně liší od toho, co lze vidět na Sambatronu v ulicích Ria de Janeira, nicméně stále si zachovává typický houpavý pohyb v kyčlích a kolenou.



6. Chacha

Další Latinsko-americký tanec, tento však pochází z Kuby. Počítá se na čtyři doby, přičemž poslední doba je rozdělená na ono charakteristické „ChaCha“. I v dnešní době lze nalézt na ulicích kubánské Havany lidi, kteří si tento tanec užívají a i u nás se těší značné oblibě.



7. Rumba

Tanec, který má stejný původ jako předchozí ChaCha, jeho podstata je ale značně odlišná. Rumba je milostným tancem ve výrazně pomalejším tempu než ChaCha a v páru musí být mezi partnerem a partnerkou neustálé napětí.



8. Salsa

Další původem kubánský tanec, který je velmi oblíbený na večerech Latinsko–americké hudby. Jeho kroky i vedení v páru jsou mnohem volnější než u předchozích dvou a proto je výborný pro začátečníky.



9. Jive

Tento tanec se řadí mezi Latinsko-americké, vychází ale z afroamerické hudby a swingu. Je poměrně rychlý a tančený na čtyři doby. Jako hudební doprovod pro Jive může velmi dobře posloužit většina rockenrolových klasik.



10. Country

Celá rodina skupinových tanců pocházející ze severní Ameriky. Tančí se v různých formacích, jak v řadových a kruhových tak i ve čtverylkách. Složitost kroků není nijak velká a proto jsou tyto tance oblíbenou večerní zábavou.