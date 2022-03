Jednou v podvečer si Květinka posteskla: „Tydlíčku, ach, já bych si tak ráda dala rybičku, uvařila bych polívčičku, usmažila na ohni s divokým česnekem, ach…“ „Tak víš co, Květinko, já zajdu k Vrbičkovi a on mi jistě nějakou rybičku dá.

Květinka si začala prozpěvovat a vydala se do své zahrádky pro bylinky na to „kuchaření“.

Tydlík tedy šel k nedalekému rybníku Kačoku a jak bylo jeho zvykem, už z dálky volal: „Vrbičko, hallló, Vrbičko, kdepak jsi?“

„Brekeke, Tydlíku, nehuhlákej, brekekeke, pssst a polez honem za mou!“

„Ale kde jsi, zelenáči?“

„No tady, brekeke, tady na vrbě přece.“

Tydlík tedy hbitě vyšplhal za Vrbičkou, usadil se na vedlejší větev a tázavě se na hastrmana podíval.

„Brekekeke, Tydlifoune, představ si, že mi někdo krade kapříky a vůbec rybičky. Tak tady na toho zloděje číhám.“

„Jé, zelenáči, a já tě zrovna přišel taky o jednu rybičku poprosit, Květinka mě za tebou poslala, víš?“

U čtyř dubů, tří vrb, pod zelenou střechou – kapitola 8.

Vrbička chtěl něco povědět, ale oba najednou uslyšeli hlasy.„Ty Juzek, a čimu še někupiš tyn rybařski listek?“„Naľe zje ty glupi, staro by mi dala udovať pěňunze za taki věci. Maš navaľene v gaľatach, či co?“„A máme je,“ pošeptal Vrbičkovi Tydlík.

„Brekeke, kdepak, nemáme,“ zašeptal smutně hastraman, „Juzek sice chodí s Ferdou do Kačoku pytlačit, ale nikdy nechytne víc než jednoho kapříka, a když, brekeke, chytne malou rybku, tak ji pustí zpátky. No a v zimě nosí rybičkám krmení, brekeke, víš.“

A opravdu, když Juzek chytil malou čudlu, pustil ji zpátky do rybníka. Sotva ti dva odešli, zvedl se k odchodu i Tydlík. Na kapříka pro Květinku úplně zapomněl.

Doma už měla víla vše přichystáno k vaření, ale nezlobila se, když jí Tydlík vysvětlil, co se ve Vrbičkově Kačoku děje.

Chvíli přemýšlela a pak řekla: „Víš, Tydlíčku, vzpomínám si, jak mi moje babička Jasmínka vyprávěla, že kdysi u naší řeky žili takoví chlupatí tvorové, kteří chodili za šera lovit rybky. Jak jen se jmenovali? No, ale měli překrásnou kožešinu, a tak je lidé kvůli té kožešině všechny vyhubili, víš?“

„No jo, Květinko,“ poškrábal se Tydlík ve vláskách, „když je vyhubili, tak nemůžou krást Vrbičkovi rybičky.“ No a tím to mizení rybiček uzavřeli. K večeři si dali buchty s pampeliškovým máslem a šli spinkat.

U čtyř dubů, tří vrb, pod zelenou střechou – kapitola 7.

Ráno šel Tydlík na šachtu do práce, a když byla svačina, seděli s Ramlíkem schovaní za hajcmanem.Povídali si, když vtom zaslechl Tydlík, jak Ferda říká Juzkovi: „Ty Juzek, tak mumy po srandě. Pravil Otik, co je v tym rybařskim spolku, že zeľune glovy tum potvore chlupatum vysadily tež u naši Lucyny.“„To sum…“

Dál Tydlík nic neslyšel, protože skončila přestávka a chlapi šli zase pracovat. Vrtalo mu to hlavou, a tak se cestou z práce stavil za Vrbičkou.

„Brekekeke, brekeke, „zelene glovy“ – to jsem tady přece jen já a ten Waserman z Volenského rybníka.“

Oba dumali a popíjeli lahodný puškvorcový likér, ale vtom k nim připlaval sumec Hektor. Rozvážně jim pověděl, jak se kdosi velmi chlupatý s mohutným ocasem drze prohání po jejich rybníčku a sežere, na co přijde. Než se však Vrbička s Tydlíkem stačili rozkoukat, byl drzý zloděj pryč. Když pak pozdě večer klopýtal Tydlík domů, všiml si nenápadné díry u starého dubu nedaleko Kačoku. Schoval se tedy za strom a čekal.

Najednou z díry opatrně vylezl velký chlupatý netvor a rovnou ke Kačoku na ryby.

Doma to pak pověděl víle Květince, ale ta už si vzpomněla: „Tydlíčku, to je vydra, no, ten chlupatý zloděj, o kterém mi vyprávěla moje babička Jasmínka a ty zelené hlavy nejsou vodníci, ale ekologové, lidé, co se starají o přírodu, víš?“

U čtyř dubů, tří vrb, pod zelenou střechou – kapitola 6.

Květinka popadla Tydlíka za ruku a únava neúnava, spěchali zpátky ke Kačoku.Zrovna přišli ve chvíli, kdy Vrbička držel mladého Vydrýska za kožich a snažil se mu domluvit:„Brekekeke, podívej se, já mám rybiček málo, ale nedaleko u řeky Luciny, tam by ses měl krásně, brekekeke, víš.“

Květinka s Tydlíkem rychle přitakali a víla dodala: „Tam je rybiček a navíc taky ostatní tví kamarádi a možná bys tam mohl najít i nějakou slečnu vydru.“

Všichni si oddechli, když si Vydrýsek sbalil saky paky a vydal se hledat štěstí k nedaleké řece. Vrbička pak dal Květince jednoho parádního kapříka a všichni společně si na něm v chaloupce pod zelenou střechou pochutnali.

V příštím díle se dozvíte, kterak Tydlifon s Vrbičkou pomáhali Bělonožkovi. Tak nezapomeňte, další příběh o Tydlíkovi si s dětmi na našem webu můžete číst zase zítra!



Pohádkový příběh za své knížky „U čtyř dubů, tří vrb, pod zelenou střechou“ nám do našeho speciálu Pište pohádky zaslala paní Žofie Zejdová ze Šenova. „Hlavní je, aby se to dětem líbilo! Posílám fotografii s Tydlifonkem, který nedal jinak, než že vás musí osobně pozdravit. Tydlík má také velké obavy a říkal mi: "no enem, aby ta ďoucha a všici co to bedum čitať, rozumňali tymu co dřisto Ferda z Juzkym, bo uni mluvjum po šunovski a tymu už ani naši šunovšti gizdi možne něrozumjum." Tak jsem ho uklidnila, že ty dvě, tři věty v našem šenovském nářečí jistě každý pochopí,“ svěřila se Žofie Zejdová.