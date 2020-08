„Soupeře jsme hodně přestříleli. Měli jsme dost šancí,“ mrzelo Dufka.

Ačkoliv jeho spoluhráči v závěrečné části zápasu dvakrát snížili, na postup do semifinále to nestačilo.

Berani ve čtvrtfinálové odvetě padli 2:5, kvůli horší bilanci ze vzájemného dvojzápasu v letním poháru skončili.

„Utkání je celkově těžké hodnotit. Sice se nám nepodařilo projít dále, přesto jsme vůbec nepředvedli špatný výkon. Převažuje zklamání, rozhodně se však nemáme za co stydět,“ uvedl forvard, který byl u druhé branky Zlína.

„V přesilovce jsem střílel bez přípravy. Moc se mi to nepovedlo. Jeden z hráčů domácích si však puk srazil do branky. Ani netuším, jak se to tam dostalo,“ popsal upřímně Dufek snížení na 2:4.

Bývalý mládežnický reprezentant se společně se svými spoluhráči už mohl spolehnout na výkon brankáře Libora Kašíka.

„Hodně nás podržel. S ním se za zády cítíme silní,“ vysekl Dufek poklonu 28letému Kašíkovi.

Zlínským hokejistům do začátku sezony zbývají odehrát dva zápasy. Příští čtvrtek doma přivítají Kometu Brno, o týden později se uskuteční odveta v DRFG areně.