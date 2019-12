/FOTOGALERIE/ Čtrnáctigólovou nadílku připravili hokejisté PSG Berani Zlín s Olomoucí svým fanouškům pod pomyslný vánoční stromeček. Přestřelku nakonec zvládli Berani v poměru 8:6, ačkoliv už v 5. minutě prohrávali 0:2. Ještě ve 41. minutě ztráceli duel 4:5, jenže domácí vývoj opět otočili a dovedli parádní bitvu před zaplněným stadionem do vítězného konce.

Extraligoví hokejisté PSG Berani Zlín (ve žlutém) v posledním předvánočním zápase v rámci 29. kola doma v derby hostili Olomouc. | Foto: Deník / Martin Břenek

„Utkání se hodnotí lépe z hlediska výsledku. Byla to houpačka. Pro diváky to byl atraktivní zápas, pro nás to ale náročné. Hlavně že si to lidé užili,“ pochvaloval si kouč Zlína Robert Svoboda, jehož tým ze tří zápasů po reprezentační pauze vytěžil šest bodů.