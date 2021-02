V letošní sezoně byl tahounem dorostu Zlína. V sedmi duelech extraligy dorostu stihl vstřelit 8 branek a připsat si 3 asistence. Výkonů 190 cm vysokého forvarda z Malenovic si všimli také ve Finsku.

V říjnu, kdy vládní opatření v Česku přerušily všechny mládežnické soutěže a zavřely zimní stadiony, proto neváhal a využil nabídky působit v klubu Tappara Tampere. Po novém roce se na sever Evropy vrátil a letošní sezonu už dohraje ve třetím největším finském městě.

Kdy jste začínal se sportem?

Ve čtyřech letech. V dětství jsem hrával hokej, tenis a od první do třetí třídy základní školy také fotbal. Fotbalu jsem se příležitostně věnoval i v dalších letech.

Kdo Vás přivedl k hokeji?

Oba rodiče. Ve čtyřech letech chtěli, abych si ve Zlíně hokej vyzkoušel.

Jak se vyvíjela Vaše hokejová kariéra?

Dobře si pamatuji, jak jsem ve Zlíně poprvé vstoupil na led, tak jsem hned spadl. Tenkrát jsem řekl, že už nikdy na led nechci. Dlouho to však netrvalo a vrátil jsem se. A hokej a hokejové tréninky mě začaly bavit. Od té doby od přípravky až do dorostu působím ve Zlíně. Momentálně od loňského října hraji soutěž U16 ve Finsku.

Co Vás přivedlo do Tampere?

Brzy na podzim se v Česku kvůli koronavirové situaci přestaly hrát všechny mládežnické hokejové soutěže. V říjnu se mi ozval můj agent, že o mě mají v Tampere zájem. Jeho nabídku jsem probral s rodiči a s jejich souhlasem jsem možnosti hrát ve Finsku využil.

Jak vypadá Váš normální den ve Finsku?

Pochopitelně to není každý den stejné. Ale většinou v týdnu vstávám v 6.35 hodin. Posnídám a autobusem se přesunu na ranní trénink. Při něm jsem nejprve chvíli v posilovně a potom následuje hodinový trénink na ledě. Potom jdu zase zhruba na hodinu do posilovny. Pak chvíli střílím na branku a zase posiluji. Zimní stadion dopoledne opouštím kolem 11. hodiny. Potom si koupím něco v obchodě. Po příjezdu na ubytovnu se věnuji online výuce do školy. Také si něco uvařím na oběd. Odpoledne mám chvíli volno. A večer jedu znovu na trénink. Ten začíná většinou v 17.30 hodin a bývá na ledě i v posilovně. Nejprve máme 45 až 60 minut Off-Ice a pak trénujeme 60 minut na ledě. Na závěr dne nás čeká ještě nějaký výběh, nebo protažení.

Přibližte klasický finský hokejový týden Adama Jecha?

Zápasy hráváme většinou v pátek a v sobotu. Přes týden mívám každý den tréninky a věnuji se škole. V neděli chodím na venkovní ledovou plochu. V Tampere si snažím pořád udržovat v kondici. Ostatně tak tomu bylo i ve Zlíně.

Kde v Tampere bydlíte?

V apartmánu přímo v centru města. V bytě bydlím ještě se dvěma spoluhráči.

Jak se Vám na severu Evropy daří?

Myslím si, že dobře. Hraji tam soutěž U16. Na život v Tampere jsem si zvykl. Ani na ledě nemám žádné problémy. Nečekal jsem, že se tam tak rychle přizpůsobím.

Sezonu jste začal v dorosteneckém týmu PSG Berani Zlín. S jakou představou jste do ní šel?

Vzhledem ke koronavirové situaci jsem si přál, aby se v ní odehrálo co nejvíc zápasů. A aby se všechno postupně co nejdřív vrátilo do normálu.

Které zápasy se Vám v letošní sezoně zatím nejvíc povedly?

V české extralize dorostu jsem ve vítězném duelu se Vsetínem 5:0 vstřelil 3 góly. A ve Finsku hned moje první utkání v Tampere proti TPS Turku. Byl jsem sice zklamaný, že jsme tento zápas prohráli, ale na druhou stranu se mi v něm herně dařilo. Dobrý pocit mám i ze souboje s Karpatem Oulu. Vyrovnanou partii jsme rozhodli až vítěznou brankou v poslední minutě na 3:2.

Které duely se Vám naopak nepovedly?

Hned ten první v české extralize dorostu. Ten jsme se Zlínem na ledě Komety Brno prohráli 3:7. Herně jsme se trápili i v Šumperku. Souboj s Draky jsme sice vyhráli 5:4 po samostatných nájezdech, ovšem nepředvedli jsme v něm dobrý výkon.

Pod kterými trenéry jste zatím hrál?

Je jich spousta a nerad bych na někoho zapomněl. První krůčky na ledě jsem dělal pod vedením Petra Žáka. Hodně dopředu mě posunul Zdeněk Sedlák, který vždycky chtěl, abych hrál v týmech minimálně s o rok staršími hráči. Trénovali mě také Zbyněk Mařák, Petr Mokrejš, Radek Pšurný, Tomáš Jankovič, Petr Leška, Jiří Heš, Jiří Suhrada a Leon Wesley.

Na které hokejové turnaje nejraději vzpomínáte?

Je jich hodně. V lednu 2020 se mi na Olympiádě dětí a mládeže v Karlovarském kraji dařilo ve všech zápasech. Prosadil jsem se i v turnaji Pee-Wee Quebec v Kanadě. To byl zatím největší turnaj, ve kterém jsem si doposud zahrál. Rád vzpomínám i na můj první zahraniční turnaj WSI v Bolzanu v Itálii.

S kým se Vám na ledě nejlíp spolupracuje?

Ve Finsku je několik kluků, se kterými se mi hraje lépe, než s ostatními. Ale proč to tak je, tak to nedokážu popsat. Je to prostě o pocitu. Ve Zlíně se mi nejlíp spolupracuje s dlouholetým kamarádem Lukášem Hešem. S ním hraji od žákovských let. Myslím si, že jsme výborně sehraní. Navíc se naše hokejové styly doplňují.

Kdo jsou Vašimi hokejovými vzory?

Milan Gulaš a Sidney Crosby, Ve Zlíně je mým oblíbencem kreativní Antonín Honejsek.

Co říkáte na hokejové podmínky ve Zlíně?

Jsou solidní. Máme tam dobré zázemí. Nic mi tam nechybí Trenéři jsou odborníci.

S jakými zajímavými soupeři jste se zatím na ledě potkal?

Nebyli to úplně soupeři. Ale při tréninku v Tampere jsem si zatrénoval s Patrikem Lainem a Alexandrem Barkovem. A v jednom kempu také ve Finsku jsem byl společně s Filipem Hronkem.

Věnujete se i nějakým jiným sportům?

Do 11 let jsem hrál závodně tenis v Prostějově. Na Letní olympiádě dětí a mládeže v roce 2017 v Brně jsem získal s Janem Hrazdilem bronzovou medaili ve čtyřhře. Teď občas dělám jenom tenisového sparingpartnera.

Kteří tenisoví trenéři Vás v Prostějově trénovali?

Ivo Šilhánek, Tomáš Jozefus a Tomáš Kajlík.

Pamatujete si na nějaké další tenisové skalpy?

Vyhrál jsem spoustu zápasů. Ale soupeři nebyli velká jména. Jednou jsem na mistrovství republiky družstev v babytenisu zdolal Brendu Fruhvirtovou.

Také zásluhou tenisu jste poznal některé osobnosti?

V Prostějově byl vždy jeden den v roce spojený s autogramiádou například s Petrou Kvitovou, nebo Tomášem Berdychem. Po ní jsem si s nimi mohl také zahrát.

Potkal jste se díky sportu i s některými dalšími známými osobnostmi?

Moc jich zatím nebylo. Ale rád vzpomínám na setkání se zpěvákem Václavem Lebedou zvaným Voxel, nebo s duem Těžkej Pokondr.

Kolik zemí jste díky sportu procestoval?

Už spoustu. Všechny si ani pořádně nepamatuji. Většinou to bylo v rámci turnajů. Jak při hokeji, tak při tenisu. Díky hokeji, ale i tenisu jsem už byl v Kanadě, USA, Německu, Švýcarsku, Itálii, Francii, Bělorusku, Finsku a Anglii.

Podělte se o Vaše největší sportovní zážitky?

Díky hokeji to byla účast na turnaji Pee-Wee v kanadském Qubecu. Rád si zavzpomínám i na hokejový turnaj hraný v rámci Zimní olympiády dětí a mládeže v loňském roce v Karlovarském kraji. A s týmem Berani Zlín byla velkým zážitkem účast na turnaji v Los Angeles. Zahrál jsem si také na žákovském mistrovství republiky v tenisu a v tenisovém turnaji v Anglii.

Kdy berete recept na takovou sportovní výkonnost?

Člověk musí být pokorný a pořád na sobě pracovat.

Co jste dělal v říjnu, kdy začaly v Česku vládní omezení?

Než jsem odcestoval do Finska, tak se toho moc dělat nedalo. V domácích podmínkách v Malenovicích a Zlíně jsem se hlavně snažil udržovat v kondici.

Jak se jako žák 9. třídy základní školy Emila Zátopka ve Zlíně připravujete do školy?

Školu zvládám na výbornou. Důkazem je skutečnost, že jsem měl na pololetní vysvědčení samé jedničky. Momentálně se učím online přes počítač.

Jaký máte názor na koronavirus?

Nejsem odborník, ale myslím si, že by se kvůli koronaviru neměl zastavit celý svět. Z pohledu sportovce si myslím, že se lidi potřebují hýbat, nebo dělat co je baví. A ne sedět doma a bát se.

Kdo Vás kolem sportu nejvíc podporuje?

Určitě celá moje rodina. Nejvíc taťka Richard a mamka Gabriela.

Při čem relaxujete a nejvíc si odpočinete?

Mám rád hudbu a procházky. Takže při procházce se sluchátky na uších na čerstvém vzduchu. Další mojí zálibou je sbírání hub. Ale houby moc nejím.

Jaké máte nejoblíbenější jídlo a pití?

Kuřecí tortillu od maminky. Z pití je to smoothie z lesního ovoce.

Na co se těšíte ve zbytku letošní hokejové sezony?

V momentálním koronavirovém období na každý trénink a na každý další zápas.

Jaké máte cíle ve zbytku sezony 2020 – 2021?

S mužstvem Tampere postoupit co nejdál v play off ve finské soutěži U16.

Plánujete v nejbližších týdnech nějakou dovolenou?

V průběhu sezony není na dovolenou čas. Ale jak to půjde, tak bych se chtěl podívat s rodinou kamarády do Rakouska.

Jakou máte představu o dalším průběhu Vaší kariéry?

Těžká otázka. Krásné by bylo hrát nějakou dobu ve Finsku. Potom být draftovaný do NHL a pak pokračovat za mořem v nekvalitnější hokejové soutěži na světě. Momentálně to ovšem zní jako pohádka, kterou se samozřejmě budu snažit převést do reality.

Vidím, že o hokejových ambicích máte jasno?

Určitě. Moc rád bych si někdy zahrál v NHL, nebo v jakékoliv kvalitní profesionální soutěži na světě.