Proti Vsetínu naskočíte už zítra večer. Dost se těším! Bude to speciální zápas, určitě přijede i hodně lidí ze Vsetína. Už se nemůžeme dočkat, až to začne! Je to přesně to utkání, ve které musíme ukázat emoce a dostat do kabiny pozitivní vlnu. Poslední vzájemné utkání ve Zlíně bylo výborné, padlo dost gólů, vyhráli jsme 5:4. Bylo to tak dobré i pro fanoušky.

Znamená takový zápas pro vás hodně?

Tyto zápasy skutečně zbožňuji! Ve Finsku jsme v Tappaře hráli derby proti Ilves, pokaždé bylo vyprodáno, zažili jsme proti sobě i play-off. Pouze doufám, že zítra (pátek) se nic nesemele, ke sportu to nepatří. Věřím, že oba tábory fanoušků se budou respektovat. Další den bych nerad četl věci o bitkách a dalších věcech.

Kotel Žlutomodrých s největší pravděpodobností bude na zápase chybět. Je to pro vás velká rána?

Absence kotle je ohromná škoda. Na zápas se přesto musíme co nejlépe připravit a udělat co nejlepší výsledek. Je pouze na nás fanouškům dokázat, že jsme dobrým týmem. Třeba se pak po Vsetíně vrátí.

TOP 4 se znovu vzdálila. Berani prohráli v Třebíči

Čeká vás třetí zápas v pěti dnech. Jak vnímáte tento náročný program?

Vždy je to těžké, patří to ovšem k našemu sportu. Navíc jsme trénování. Trochu se to musí rozmělnit, abychom měli energii na zápasy. Vůbec nezáleží na tom, jak jste unavení, je to totiž derby! To nás nabije a znovu budeme plní energie. Možná to na nás dolehne až po zápase. (úsměv)

Naposledy jste v Třebíči přišli o vedení. Velká škoda, že?

Odehráli jsme dobrý zápas, první dvě třetiny jsme byli lepším týmem. Ve třetí jsme trochu zpanikařili, což je po posledních špatných výsledcích vcelku normální. Nakonec jsme inkasovali v oslabení. Vytvořili jsme si hodně šancí, byli jsme sami proti brankáři, třikrát jsme nastřelili tyčku. Ze zápasu si můžeme vzít hodně pozitiv, stále je tam prostor ke zlepšení.

Šance na umístění v TOP 4 se hodně zmenšily…

Uvidíme, jak to nakonec dopadne, je to tam hodně našlapané. Před Třebíčí jsme se chtěli pokusit o TOP 4. Pokud se nám podaří vyhrát všechny zbývající zápasy, tak je to ještě možné. Důležité je pro nás umístění v TOP 6, nyní je to náš hlavní cíl.

Srdinka štvala stupidní vyloučení: Soupeři jsme dali prostor, je to ztráta

Osobně jste měsíc chyběl, vrátil jste v pondělí po reprezentační přestávce. Co se vám stalo?

Ve venkovním zápase s Pardubicemi jsem utrpěl zranění ve spodní části těla. Chyběl jsem měsíc, bylo pro mě hodně těžké být tak dlouho mimo hru. Mám od sebe velká očekávání, snažím se ovšem nespěchat. Vždy zabere nějaký čas se dostat do dobré pohody. Snad se mé výkony budou jen a jen zlepšovat.

Ve Zlíně jste od konce září. Jak zatím vnímáte dosavadní angažmá?

Jako jízdu na horské dráze, už jsem tady zažil hodně vzestupů a pádů. S rodinou se nám zde líbí, osobně je to ale mentálně těžká sezona – měli jsme hodně mítínků, jak zlepšit naši hru, ohledně této organizace bylo dost negativity. Slyšel jsem, že loni to bylo podobné. Snad nám pamětníci z minulé sezony dají nějakou speciální energii. (smích) Hlavní je se nyní dostat do TOP 6, play-off je to pak už odlišné. V týmu máme hodně zkušených hráčů, zajisté nám to pomůže.

Do Zlína jste přišel v podobném období jako vaši krajané. Vnímáte, že fanoušci od vás jako Finů všeobecně očekávají více?

Vždy od nás byla nějaká očekávání. Tento tým se snažíme vést – jak mentálně, tak i po fyzické stránce. Se soupeři se srážíme, nikdy se nevzdáváme, dáváme do toho energii. Jsme lídry v kabině. Mančaftu se co nejvíce snažíme pomoct. Musíme ale hrát ještě lépe – když to půjde určitým hráčům, pak se zvedne i samotný tým.

Říha poprvé od konce u Beranů: o vyhazovu, skladbě kádru i žádosti fandů

Přímo na vás jde vidět, že vám na výsledcích hodně záleží, zastáváte se spoluhráčů. Máte v sobě velký temperament, že?

Určitě ano. Na ledě se nikdy nevzdávám, a to přesto, že jsem menšího vzrůstu. Takový prostě jsem. Rád se srážím s ostatními, nezáleží přitom na tom, jak jsou velcí. Vždy jsem připraven reagovat. Nejsem takový, že bych shazoval rukavice, když to však bude potřeba, tak to udělám. Když na mě někdo něco zkusí, tak je to pro mě správný budíček. Tímto vším se dostávám do zápasu.

Fanoušci si vás oblíbili. Už víte, kde budete nastupovat v příští sezoně?

Ohledně mého setrvání jsem už měl nějaká jednání. Upřímně to ale ještě netuším. Dokončím tuto sezonu a pak uvidíme.

Chtěl byste osobně?

Ta možnost tu samozřejmě je. Chci však vědět, jakým směrem se klub bude ubírat, jaké bude mít ambice. Vždy totiž chci vyhrávat!

Jak moc záleží na tom, jestli se Beranům letos podaří vrátit do extraligy?

Nemyslím si, že by to sehrálo zásadní roli. Každopádně chci Zlínu pomoci se vrátit.