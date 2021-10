ANKETA. Kdo by se měl stát novým trenérem Beranů?

Mužstvo dočasně jako hlavní trenér vedl dosavadní asistent Martin Hamrlík. Do konce pracovního týdne by však mělo být rozhodnuto o nástupci kouče hokejových Beranů Robertu Svobodovi. Kdo by po 54letém trenérovi měl v nepříznivé situaci převzít žezlo?

Převezme Martin Hamrlík pozici hlavního trenéra? | Foto: Deník / Jan Karásek

