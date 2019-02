ANKETA: Získají zlínští hokejisté letos titul?

Zlínský kraj /SKÓRE DENÍKU/ - Ve včerejším úvodním střetnutí čtvrtfinálové série play off zlínští hokejisté rozdrtili s přehledem pražskou Slávii. Dnes se o to pokusí znova, nicméně do cíle ještě daleko. Myslíte si, že Berani letos získají titul?

Ilustrační foto | Foto: DENÍK / Matej Slávik