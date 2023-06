Žádné Česko, nýbrž cizina! Tak skončilo hledání nového angažmá pro Antonína Honejska. Bývalý útočník hokejových Beranů kývl na nabídku úřadujícího francouzského mistra z Rouenu.

Antonín Honejsek. | Foto: Deník / Libor Kopl

„Dragons hlásí druhou novou tvář, náš klub posiluje Antonín Honejsek! Všestranný útočník přichází na břeh řeky Seiny po 12 sezonách strávených v Česku," představil francouzský klub zkušeného forvarda prostřednictvím sociálních sítí.

Honejsek v průběhu loňské sezony odešel do extraligové Plzně, kde však nezískal jediný bod.

Po návratu do Zlína se v klubu stal nechtěným, u Beranů skončil předčasně.

„Klub se se mnou a Onderem (Jiří Ondráček) spojil, že pokračovat nebudeme. Naprosto jsem to chápal. Kluci vyhráli první ligu, obměna dobře dopadla. Sám jsem vycítil, že jsme v klubu už odehráli hodně sezon, v poslední době už to nebyla taková radost. Konec ve Zlíně tak neberu jako špatný krok, potřeboval jsem změnu," přiblížil v exkluzivním rozhovoru pro Deník.

Zůstávalo tak otázkou, kde produktivní útočník zakotví.

„Není to žádné Švédsko nebo Švýcarsko, na druhou stranu by to nebylo na dovolenou. Pořád je to pro mě zajímavé, kvalitativně bych si neměl pohoršit. Konkrétnější ale být nechci, nerad bych to zakřikl," brzdil nedávno Honejsek.

Nakonec si vybral angažmá ve Francii. Za Rouen si zahraje Ligu mistrů.