Honejsek srazil svůj bývalý klub: Gól jsem slavit nechtěl, přiznává

Někdo by řekl, že to není normální. Zlínští fanoušci si však už z toho dělají srandu. Co jiného jim také zbývá. Sobotní hokejový šlágr Chance ligy s Porubou rozhodl jejich bývalý hráč, o vítěznou trefu na 2:1 v prodloužení se postaral Antonín Honejsek.