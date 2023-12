Předčasný konec ve Francii vyvolal údiv, za 16 zápasů jste získal 12 bodů. Jaký byl důvod? Kdybych to věděl, tak vám ho řeknu, sám ale netuším. I po měsíci cítím křivdu. Po pěti zápasech jsem byl nejproduktivnější hráč týmu, v plus mínus jsem měl +7, taky nejlepší číslo v týmu. Další utkání jsem však byl mimo sestavu, říkal jsem si, co se děje. Sami kluci byli v šoku, ptali se mě, jestli jsem zraněný. Šel jsem za trenéry. Od nich jsem se dozvěděl, že se jim nelíbila má obranná fáze. Nechápal jsem to, v klubu jsem však byl nadšený, hodně se mi tam líbilo. V té chvíli jsem to přijal.

Co pak následovalo?

Postupem času se mi snižoval ice-time, s čímž jsem nebyl spokojený. Následovaly rozhovory s vedením, které byly skvělé. Podle nich jsem se určitým způsobem nelíbil trenérovi, preferoval kanadské hráče. Ve čtvrté lajně se mi ve Francii úplně hrát nechtělo. Nakonec jsme se po nějakém uvážení rozhodli ukončit kontrakt.

Prvotní impuls nakonec vzešel z vaší strany?

Neviděl jsem žádný důvod, proč se to stalo, nechápal jsem to. Navíc jsem měl výborné rozhovory s manažerem a generálním, líbil jsem se jim, že by to třeba dělali i jinak. Trenér (Francouz Fabrice Lhenry) je však v klubu hodně dlouho (od sezony 2015/2016, pozn. red), a když si něco dá do hlavy, tak to jde těžko změnit. Na rovinu mi řekli, že mě nechce posunout výš, že má své jiné koně. Na ten popud jsem to chtěl řešit.

GM Beranů Pravda o Hamrlovi, konci Říhy, kádru i trenérech: Mají plnou důvěru

Mohl být problém v tom, že jste cizinec, z Česka?

V týmu je i Slovák Marcel Haščák, který má výbornou ránu, toho měl trenér rád. Těžko tak říct, nad celou situací jsem několikrát přemýšlel. Už když jsem přišel, tak jsem cestoval z levého křídla na centra a zpátky, roli mi svým způsobem hledali. Pak se uzdravili Kanaďané, se kterými loni vyhrál titul, upřednostnil je přede mnou.

Ve Francii se vám evidentně líbilo. O to větší škoda konce, že?

Manželka konec obrečela. Chtěli jsme tam zůstat několik roků, život byl úplně skvělý. Lidé jsou otevřenější, daleko milejší než v Česku, svět je za hranicemi přátelštější. Dodneška mě to vážně hodně mrzí. Skvělá byla totiž i samotná organizace, ať už na ledě nebo mimo ní.

Byl to oproti Zlínu velký rozdíl?

Rouen je ve Francii TOP mančaft, za poslední roky několikanásobný mistr ligy. Má na to i vytvořené podmínky. Ostatní týmy jsou na tom mnohem hůře, mezi mužstvy je velký rozdíl. Rouen je opravdu špička – ať už jde o vybavení, šatny nebo lékařské vyšetření, které je na velmi dobré úrovni.

Jaký byl tamní hokej? Měl jste větší volnost?

Nůžky jsou rozevřenější, některé týmy nejsou tak až tak dobré. Kvalita jednoznačně byla na naší straně, soupeřům jsme dávali šest sedm gólů. Jsou tam tři týmy, které můžou Rouen porážet. Když se s ostatními prohraje, tak je to velké překvapení. Trenéři hodně dbali na detaily, měli moderní metody, taktika byla skvělá. Rouen měl perfektně zařízené i ty menší věci.

Honejsek se vrací do Chance ligy, hrát bude za Porubu!

Dalším pozitivem byla vaše obnovená účast v Lize mistrů. Před devíti lety jste ji hrál také za Zlín.

Byl to super zážitek! Hráli jsme proti elitním evropským týmům, ve skvělých zápasech jsme porazili Skellefteu a Ilves Tampere. Celkově jsme hráli dobře. Sice jsme dostali dardu od Servette, za ten však nastupují Vatanen (Sami Vatanen) a Filppula (Valtteri Filppula), kteří dlouho hráli v NHL. Osobně jsem navíc skóroval proti Pelikánům a Ilves. Splnilo to mé očekávání.

Ve Francii jste skončil před měsícem. Jak jste přemýšlel o další budoucnosti?

Bylo to složitější. V zápase proti Ilvesu Tampere jsem blokoval střelu, puk mi udělal malinkou zlomeninku na kotníku, musel jsem to vyléčit, dal jsem si úplně volno. Párkrát jsem se byl sklouznout s klukama ve Vyškově, spíše jsem se ale věnoval regeneraci, makal jsem v posilovně. Už nějaký čas jsem stoprocentně připravený.

Jaké byly poté možnosti?

Nebudu zastírat, že jsme chtěli zůstat ve Francii, tamní kluby jsou však na tom hůře. A kde to připadalo v úvahu, tak měli plno cizinců. Zaměřil jsem se i na Německo, kam je rovněž hodně těžké se dostat, mají kvótu čtyř cizinců. Postupně se to uzavíralo, začal jsem z toho být trochu nervózní. Hlavně jsem chtěl hrát. Nakonec jsem se domluvil s Porubou.

Proč jste zvolil právě odchod k lídrovi Chance ligy?

Čekání bylo hrozné. Pak se ozvala Poruba s tím, že budu mít vyřízené starty i do Vítkovic. Vím, jak hraje, má pohodu, je první. Je zábava hrát ve vítězném týmu, daleko větší rozdíl proti celkům, kde se nedaří. Ostrava navíc není daleko na dojezd, malého jsme už nikam nechtěli tahat a něco mu slibovat.

Poruba má na Chance ligu našlapaný kádr, letos se jí hodně daří. Nemáte trochu obavy, že bude složité se uchytit?

Letos mám za sebou hodně kvalitních zápasů, navíc ve výborném týmu, který vyhrával. Pro mě to byla super změna, dost se mi to zalíbilo. Jsem dost rád, že můžu pokračovat ve vítězném mančaftu. Obavy určitě nemám.

Berani přivedli na zkoušku Švéda. Hrál ve Spartě i zámoří

Byla možnost návratu do Zlína?

Nemyslím si, že by to bylo ve hře.

Ani z jedné strany?

Neozval se klub, ani já. To je vše, co k tomu můžu říct.

Minimálně jednou byste měl proti Beranům nastoupit a to ve druhé polovině ledna. Problesklo vám to hlavou?

Jsem odchovanec klubu, vždy je specifické proti němu nastoupit. Na zápas se moc těším, bude to speciální, velké. Poruba hraje doma, ve Zlíně by to samozřejmě bylo o to větší. Párkrát jsem tam už přišel jako host, nikdy to nebylo příjemné. Spíše proti srsti.

Poruba se Zlínem na sebe můžou narazit v play-off, což není zcela nereálné…

Je to ještě hodně daleko, tato varianta však samozřejmě existuje. Bylo to tak i loni, může se to zopakovat. Oba týmy jsou na příčkách play-off, proč ne.

Měl jste možnost Zlín sledovat v sezoně?

Výsledky jsem sledoval, dokonce jsem se byl podívat na zápase se Vsetínem. Hodně se mi líbil, měl perfektní tempo s dobrým koncem pro Zlín. Zápasy na internetu jinak ne, utkání se většinou kryla s našimi, byl jsem na stadionu.

Překvapilo vás, že se Berani znovu trápí?

S některými kluky jsem sice v kontakty, o hokeji se však nebavíme. Pro mě je těžké to hodnotit, vůbec nemám přehled. Nevidím do toho, nepřísluší mi to hodnotit

Sám jste to loni zažil…

Je to děsné, depresivní, hrajete na pozicích, na kterých být nechcete. S kluky soucítím, vím, jaké to je. Hlava pak pracuje úplně jinak, i to byl jeden z důvodů, proč jsem chtěl změnit a šel jsem do Rouen. Chtěl jsem být v týmu, který má vítěznou mentalitu. Když sportovec pořád prohrává, není to dobré ani pro něj, ani pro fanoušky. Kluci jsou v tom znovu namočeni. Jak jsme však viděli loni, nemusí to nic znamenat. Nedělal bych z toho velké závěry.