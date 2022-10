Do prvoligového kolotoče se vrátil jen dva dny poté, co za Havířov absolvoval utkání II. ligy proti Žďáru nad Sázavou. V dresu ševců mohl hrát díky vyřízeným střídavým startům. „V neděli mi zavolal pan Raszka (Jiří Raszka, hlavní trenér Havířova – pozn. red.), že vzhledem ke zraněním přišla možnost si zahrát ve Zlíně. Nabídku jsem využil, důvěra mě potěšila,“ nezastírá radost ze startu ve druhé nejvyšší soutěži.

Po nedělním telefonátu se do Baťova města vydal o den později. „S týmem jsem absolvoval pouze jedno rozbruslení. Kluci mě tady uvítali v dobrém,“ pochvaluje si Apolenář, který nešel do neznámého prostředí. „Znal jsem většinu hráčů, hlavně ty starší. Odmalička jsem totiž chodil se sem dívat na zápasy. A mladší kluky znám z působení u dorostu a juniorů, kdy jsem zde strávil pár let,“ poukazuje na své dřívější působení v mládežnických výběrech Beranů.

S hokejem přitom začínal v Kroměříži. „Pak jsem přišel do dorostu Zlína. Od trenérů Svobody a Sedláka jsem dostal šanci, na tehdejší působení v klubu vzpomínám jenom v dobrém. Měl jsem však málo herního času, šel jsem tak o soutěž níže,“ vysvětlil svůj odchod v sezoně 2019/2020 do nedalekého Vsetína. „V juniorce mě shodou okolností trénoval pan Jurík,“ zmiňuje současného prvního asistenta trenéra zlínského „A-mužstva.“

V minulém ročníku už byl součástí prvního týmu prvoligových Valachů, za které nakonec absolvoval čtrnáct utkání. Většinu sezony však strávil ve II. lize v dresu Valašského Meziříčí, ve kterém ve 34 zápasech nasbíral 29 kanadských bodů. „Od pana trenéra Plška (Lukáš Plšek, hlavní kouč Bobrů – pozn. red.) jsem dostal hodně času, sezona se mi povedla. Párkrát jsem i naskočil za Vsetín, docela jsem z toho těžil,“ zdůrazňuje zisk důležitých zkušeností.

Ani v jednom z valašských klubů nezůstal, od letošní sezony nastupuje za Havířov. „V klubu je nové vedení a dost obměněný tým, přesto se to snažíme držet na profesionální úrovní. Naší ambicí je hrát špičku tabulky. Snad se nám podaří uhrát slušný výsledek,“ přeje si Apolenář, který v dosavadním ročníku II. ligy nasbíral 6 bodů v 5 zápasech.

A jak by to s ním mělo vypadat v dalších dnech, potažmo týdnech? „Ještě ve středu bych měl nastoupit za Zlín, pak půjdu zpátky do Havířova, je to tak domluvené. Uvidíme, jak mě trenéři případně budou potřebovat a jak se rozhodnou,“ nechává otevřenou další budoucnost u ševců.