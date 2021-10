Jak se uskutečnilo vaše angažmá u Beranů?

S Lubošem Jenáčkem se znám dlouho. Dost často spolu komunikujeme, pochopitelně se hodně bavíme o hokeji. Poprvé jsem s ním o této možnosti mluvil předminulý týden. Ve čtvrtek večer mi volal, že po provizorním příchodu z juniorky u prvního mužstva možná zůstane. A že dostal možnost si vybrat jednoho asistenta, kterému věří. Ještě však probíhala jednání a v pondělí se měla potvrdit či nepotvrdit jeho pozice. Konečné stanovisko jsem se dozvěděl v pondělí večer. Klub na mé jméno reagoval pozitivně.

Neodrazovalo vás, že Zlínu se momentálně nedaří? Po 13 zápasech stále čeká na první tříbodovou výhru..

Luboš si mě vybral, byla to pro mě otázka důvěry, takže jsem nad tímto krokem neváhal. Navíc jsem věděl, že by do toho s námi měl jít Petr Čajánek. Za této situace to není angažmá pro někoho, kdo má určitý kredit. Hokej mám rád, trenéřina mě baví. Nedělám to kvůli tomu, že si mám zvedat kredit.

U mužstva jste zatím krátce. Co bude potřeba k tomu, aby se zvedlo?

Nerad bych napovídal soupeřům. (s úsměvem) Luboš s Larrym (Martin Hamrlík - pozn. red.) už odkoučovali čtyři zápasy, nějak jsme si to vyhodnotili. Zlín bychom rádi pozvedli na takovou vlnu, kdy měl velmi dobře srovnanou obranu a schopné hráči, kteří by v důležitých chvílích dokázali vstřelit gól. Především bychom chtěli vycházet z určitých činností do defenzívy, kde nás tlačí bota.

Přicházíte jako osoba zvenku. Co jste zatím stihl o mužstvu vypozorovat?

S některými kluky, hlavně juniory, jsem už mluvil. Beru to jako pohled zvenku. Je potřeba právě někoho takového, kdo není zatížený určitými vazbami okolo týmu. Od včerejška (úterý – pozn. red.) hodně silně vnímám, že se ustanovil realizační tým a skončilo provizorium. Pro kluky to bylo hodně důležité. Rozhodně mají odhodlaní. Musíme si začít věřit a získat výhru, která by mužstvo nakopla. Pro nás začíná nová kapitola. A v podstatě i nová sezona.

Mluvilo se o posílení. Jak by mělo vypadat?

Musíme vybírat citem. Jako hráč jsem zažil situace, kdy mužstvo bylo na poslední příčce a nesmyslně se měnili hráči. Nevyvíjelo se to od toho, kdo by do něj ideálně pasoval. Je to tedy o vhodném posílení. Teď to budeme zvažovat. Do týdne by mělo být jasno o prvních hráčích, kteří by měli přijít. Měli by tady být zlínští kluci, jelikož je to pro ně srdcová příležitost. Budou schopni do toho dát maximum.

Byl jste jmenovaný jako první asistent trenéra. Jak by měla vypadat vaše role v realizačním týmu?

Tým jsem na vlastní oči viděl proti Mladé Boleslavi. Tento týden ho budu poznávat, rozdělíme si pozice na střídačku. Ještě se potřebuji seznámit s některými jednotlivci. Včera (úterý - pozn. red.) jsem se na trénink ještě díval seshora, některé věci tak jdou lépe vidět. Za pozici prvního asistenta beru druhou nejvyšší odpovědnost.

Ve Vsetíně máte syna. Jak je reálné, že by i díky vám mužstvo případně posílil?

Pokud budu otevřený, tak by taková varianta i byla. V určité pozici by nám hráčsky byl schopný pomoci. Na druhou stranu rivalita mezi Zlínem a Vsetínem je jasná. Nedivím se, že Vsetín nechce pouštět nejlepší hráče do klubu, který potenciálně hraje o sestup. Teď to nepřichází v úvahu.