Po dlouhé cestě na západ Čech si jistě představovali lepší začátek. Ten ale na kluzišti soupeře bojujícího o předkolo o play-off nepřišel. Hosty nalomil gól po pouhých 35 vteřinách hry. V páté minutě sice vyrovnal Kachyňa, to však ze strany ševců bylo v tomto dějství vše. Na domácího gólmana vyslali jen šest střeleckých pokusů. „První třetina nebyla optimální,“ posteskl si Horák.

Vyrovnaný stav si přáli zvrátit na svoji stranu, poprvé v zápase jít do vedení. Místo toho však po špatné 32. minutě duelu prohrávali o dvě branky. „Náš výkon se pomalu zvedal, po dvou hrubých chybách jsme ale bohužel inkasovali dva góly na 1:3,“ prohodil rukama mistr extraligy se Zlínem.

Ve zbytku třetiny bylo s výsledkem těžké něco udělat, na trestné lavici si poseděli Honejsek, Köhler a Kubiš.

Do závěrečného dějství Berani vstupovali s jasným cílem – dohnat dvoubrankovou ztrátu! To se zásluhou skvělého počínání Mrázka, momentálně nejlepšího střelce ševců v soutěži, vydařilo. „V dalším průběhu jsme všechny síly vložili do útoku a naštěstí jsme vyválčili alespoň bod. Vyrovnávací gól nám pomohl na psychice, ale bohužel koncovka stále není podle našich představ,“ mrzí Oldřicha Horáka.

Říha stále čeká na výhru. Berani podruhé v sezoně padli v Sokolově

Hosté v pětiminutovém prodloužení po útočném faulu Sedláka čelili oslabení, které bez větších potíží ubránili. Dostalo se tak až na samostatné nájezdy. Postupně ale ztroskotali Köhler, Honejsek, Sedláček, Mrázek a Sedlák. Šestou sérii jako první začali domácí, Kysela se prosadil. Mrázek naopak podruhé v nájezdech ztroskotal. „Nájezdy jsou vždy vabank, gólman soupeře nám vychytal všechny střely, trefili jsme tam i tyčku. Řešení momentální situace nám nebylo přáno,“ uzavřel mladý kouč.

Hokejisté Zlína do dalších bojů zasáhnou 27. prosince, na Zimním stadionu Luďka Čajky přivítají čtvrtý Prostějov. Začíná se v 17.30 hodin.