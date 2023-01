Asistent trenéra Beranů o 49 střelách i vyloučeních: Fauly byly neomluvitelné

Chtěli se přiblížit šestému místu zajišťující čtvrtfinále play-off. Také k tomu měli blízko, v čase 56:52 vedli 2:1. Bylo to však málo, hokejisté Zlína ve večerním 34. kole Chance ligy doma prohráli s Litoměřice 2:3 po prodloužení. „Věděli jsme, že jsou bruslivý mančaft, že to bude s nimi těžké. Připravovali jsme se na to. Dvě chyby ve třetí třetině nás však stály zápas,“ posteskl si asistent Beranů Ondřej Horák.

Asistent trenéra Beranů Oldřich Horák. | Foto: pro Deník/Jan Zahnaš