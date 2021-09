Právě v početních převahách Berani proti Ostravanům řádili – v úvodních třech se vždy prosadili, pouze tu poslední nedokázali zhodnotit. „Z prvních třech utkání jsme v nich nedali jediný gól. Věřili jsme, že kdyby se nám alespoň jedna podařila proměnit, tak bychom bodovali. I když se nám v nich nakonec podařilo dát tři branky, tak jsme nevyhráli,“ posteskl si slovenský forvard, který po čtyřech odehraných zápasech má na kontě pět kanadských bodů.

Zatímco nové posile Beranů se v osobních statistikách daří na výbornou, tak svěřenci Roberta Svobody prohráli ve všech dosavadních zápasech letošního ročníku nejvyšší soutěže. Tři ze čtyř duelů přitom odehráli na Zimním stadionu Luďky Čajky. „Když začínáte doma a prohráváte, tak to není jednoduché. O to je to horší. Jak jsme však ztráceli na domácím ledě, tak stejně tak můžeme uspět ve venkovních duelech,“ neskládá zbraně po nevydařeném začátku.

Berani zkraje nového ročníku Tipsport extraligy postupně prohráli s Litvínovem (2:4), Kometou Brno (2:3 po prodloužení), Českými Budějovicemi (3:4) a právě naposled s Vítkovicemi. Během úvodních třech klání nebyli daleko od lepšího výsledku a vyššího počtu bodů. „Máme však jenom jeden. Je to hodně frustrující,“ utrousil Mikúš zklamaně. „V prvních třech zápasech jsme však předvedli kvalitní týmový výkon a vždy sahali po bodech.“

Hokejisty Zlína navíc hned od úvodního střetnutí nového ročníku trápí marodka – první duel proti Litvínovu nedohrál zkušený bek Ondřej Němec, do zápasu s Českými Budějovicemi a Vítkovicemi nezasáhlo duo útočných lídrů Antonín Honejsek, Lukáš Vopelka. Dnes si nezahrál ani obránce Jakub Ferenc. „Pokud kdekoliv vypadnou ze sestavy čtyři důležití hráči, tak je to pochopitelně poznat. Na nás ostatních je, abychom odevzdali maximum a snažili se vyhrát každý souboj. Musíme začít od maličkostí, větší věci by poté měly přijít,“ věří Tomáš Mikúš.

Svěřenci Roberta Svobody budou o premiérové vítězství v letošním ročníku nejvyšší soutěže usilovat na pátý pokus – už v neděli od 15.30 hodin se na Zimním stadionu Luďky čajky představí proti hradeckému Mountfieldu, který dosud ze tří odehraných zápasů nasbíral šest bodů za výhry s Karlovými Vary a Kladnem. Neuspěl pouze v úvodním duelu na ledě Liberce, kde o výsledku rozhodla jediná trefa.