Kladno jste porazili 3:1. Jak se ohlížíte za tímto důležitým zápasem?

První třetinu jsme byli lepším týmem. Ve druhé jsme polevili, Kladno vyrovnalo. Ve třetí jsme tahali za kratší provaz, pětiminutové oslabení to rozsekalo. Mojí brankou se to však otočilo.

Spoluhráč Novotný na začátku třetí třetiny obdržel pětiminutový trest. Jak vám v tu chvíli za stavu 1:1 bylo?

Jedinou branku Kladna jsme si dali sami právě v oslabení, od hokejky tam byl nešťastný odraz. Osobně jsem z pětiminutového oslabení strach neměl. Naopak jsem věřil, že když to ubráníme, tak nás to zvedne. To se přesně stalo. Odvedli jsme tam výbornou práci, podržel nás i Libor.

Znovu se potvrdilo, že výkony Libora Kašíka jsou odrazem k úspěchu…

Letos moc gólů nedáváme, tři branky jsou pro nás nadstandardní. Můžeme se odpíchnout od toho, že nám výborně chytá Libor.

Do Chomutova jste odjeli o den dříve. Jaký to na vás mělo vliv?

Chomutov je od nás hodně daleko. Někomu to vyhovuje, druhému spíše ne. Osobně jsem ale byl rád, že jsme odjeli o den dříve – dali jsme trénink, ráno měli rozbruslení, po obědě nějakou procházku. U mě to probíhalo stejně jako při domácím zápase, tak jak mi to vyhovuje. Toto rozhodnutí pouze kvituji.