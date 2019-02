Zlín – Tajemství úspěchu je venku! K mistrovskému titulu v roce 2014 i cestě ze dna tabulky na příčky zaručující play-off nasměrovala upečená bábovka od maminky generálního manažera PSG Zlín Karla Adamíka.

Karel Adamík | Foto: DENÍK/archiv

„Je to rituál a kluci si na něj i zvykli. Doufám, že jim to neleze krkem," smál se včera po dopoledním tréninku šéf klubu Adamík poté, co doručil do kabiny dobrotu za vítězství 2:1 v Pardubicích.

„Jsem takový posel. Nevozím pizzu, ale bábovky," usmíval se. Myslím, že jim chutná. Vždycky se sní. Nevím sice kdo, ale vždycky zmizí," ocenil Adamík.

Tahle tradice vznikla během semifinálové série s Třincem v roce 2014 v době, kdy ševci na zápasy prohrávali. „Moje maminka pak prohlásila, že když vyhrají, udělá bábovku. Od té doby za každou výhru dostávají kluci do kabiny bábovku. Pravděpodobně ji to baví, protože mi volá, že už je napečeno," zavzpomínal Adamík na původ chutné zvyklosti.

Bábovka od paní Adamíkové tak pomáhá i během posledních dvou sezon v základní části. „Vloni se mě ptala, jestli má péct celou sezonu. Říkal jsem jí, že to nemá smysl. Když se pak nedařilo, přišla sama a začala péct. Letos to bylo to samé. Bábovky dostávají zlínský hokej ze sra…," culil se Adamík.