„Asi před dvěma týdny mě oslovil Tonda Stavjaňa s nabídkou, jestli bych mu nepomáhal v pozici konzultanta nebo mentora A-týmu. Mně se ta nabídka od začátku líbila a víceméně jsem si jenom doma potřeboval ujasnit, jestli to projde a můžeme to časově skloubit. Jsem velmi rád, že taková nabídka přišla a já budu moct předat něco ze svých hráčských i životních zkušeností,“ vysvětlil svou roli pro oficiální web klubu Balaštík, který bude chodit s týmem také na led.

„Možná to nebude na každém tréninku, ale budu na led chodit víceméně podle aktuální potřeby Tondy nebo podle mých pocitů, kdy bych potřeboval něco vidět zblízka na ledě a být v přímém dění tréninku,“ reagoval Balaštík.

Účastnit se může i taktických porad před zápasem, ale jeho úkolem bude být k dispozici každému hráči individuálně.

„Každý hráč je jiný a ne na každého platí obecné věci. Ty se můžou použít, ale každý na ně bude reagovat jinak. Takže můj přístup bude vyloženě individuální ke každému hráči,“ poznamenal rodák z Uherského Hradiště.

Balaštík se do Zlína vrací po čtyřech letech.

„Je to pro mne výborná příležitost a skvělá zkušenost do mého života. Jsem rád, že zase uvidím kabinu i kluky zblízka a také uvidím pana Sedláka, se kterým jsem strávil mnoho let tady v kabině. Jsem za tu nabídku rád,“ je vděčný někdejší výtečný střelec.

Jako výhodu považuje, že se spoustou svěřenců ještě hrával.

„Znám je, mohu tím lépe využít jejich schopnosti. Jak jsem říkal, můj úkol bude ke každému přistupovat individuálně a pomáhat jim. Tím, že každý hráč bude mít svoji nejlepší sezonu, bude se dařit celému týmu jako celku,“ dodal Balaštík.