Značně obměněný český nároďák si tehdy na krk pověsil stříbro po finálové porážce se Švédskem 0:4. „Vybaví se mi finále, skvělá parta kluků,“ vzpomínal Balaštík, jenž na šampionát přicestoval po premiérové sezoně v NHL v dresu Columbusu.

Čtyři měsíce předtím přitom Martin Erat, David Výborný a spol. přivezli bronz z olympijských her v Turíně, na šampionát však kouč Alois Hadamczik skládal nový tým.

„Nejlepší hráči odmítali. Tým se nějakým způsobem dával dohromady. Dostalo šanci pár nových kluků, na které trenér Hadamczik sázel. Odměnou bylo finále a krásné zážitky na celý život,“ vyznal se trojnásobný nejlepší střelec české extraligy.

Do šampionátu šel tým jako úřadující světový šampion z Vídně.

„Česká republika byla tehdy ještě hokejová velmoc, takže očekávání bylo přirozené od nás i veřejnosti. Už první zápasy ale byly těžké, remizovali jsme s Lotyšskem, domácí diváci jim připravili bouřlivou atmosféru. Ve skupině jsme uhráli i remízu s Finy. Tým se utvářel charakterově během šampionátu a vyvrcholilo to v play-off,“ připomněl Balaštík.

Češi porazili ve čtvrtfinále do té doby neporažené Rusy 4:3.

„Šli jsme na ně ze čtvrtého místa ve skupině, oni byli naprosto favorizovaní. V týmu měli tehdy mladé Malkina a Ovečkina i další hráče,“ připomněl rodák z Uherského Hradiště.

V semifinále Češi vyřadili Finsko 3:1. „To byl skvělý výsledek, protože jsme s nimi předtím v přípravě dvakrát jasně prohráli a v základní skupině uhráli remízu,“ vybavil si Balaštík.

Ve finále na nadupané Švédsko nestačili a prohráli 0:4.

„Měli opravdu silnou generaci. Vzpomínám si, že tehdy v prvním kole Stanley cupu vypadl Detroit a pak jim přijelo šest, možná sedm hráčů Red Wings v čele Zetterbergem a Kronwallem. To byla obrovská síla,“ pocítil někdejší útočník Zlína, Mladé Boleslavi, či Liberce.

Týmu navíc přišlo vhod, že celý turnaj odehráli v hlavní Riga aréně s kapacitou pro 10 a půl tisíce diváků.

„Vždycky je to lepší, když se během turnaje nemusí cestovat. Ušetří se síly. Navíc stadion byl ideální pro zhruba deset tisíc lidí. Riga je velmi příjemné město. Z hotelu na stadion jsme to měli zhruba čtvrt hodiny. Bydleli jsme v centru města, takže jsme vše měli při ruce. Když bylo volno, vyráželi jsme na kávu i večery mimo hotel. Mělo to vše, co tým během šampionátu stmelovalo, a tvořila se parta pro nejdůležitější zápasy,“ pochvaluje si dodnes Balaštík, jenž stříbro ze šampionátu řadí na třetí místo mezi svými úspěchy v kariéře.

„Na prvním místě je premiérový titul ve Zlíně, na druhém místě je první zápas v NHL a třetí je finále na mistrovství světa,“ dodal Balaštík.