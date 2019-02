Zlín – Tatínek na plný úvazek byl během třítýdenní dovolené útočník a kanonýr zlínských hokejistů Jaroslav Balaštík, jehož manželce Adéle se v dubnu během semifinálové série s Třincem narodila druhá dcera Karla.

Útočník Zlína Jaroslav Balaštík svými góly zajistil Ševcům postup do finále hokejové extraligy. | Foto: ČTK/Ožana Jaroslav

„Hlavně jsem odpočíval a trávil spoustu času i s manželkou a dcerami. Jak se blížil začátek letní přípravy, šel jsem si zaběhat nebo zahrát tenis," popsal Balaštík svůj program.

Stejně jako každému tatínkovi, i jemu se opět otočil život vzhůru nohama. „Když se narodí druhé dítě, je to těžší, je to nové. Učíme se, sžíváme se. Teď byla pauza, byl klid, nemusel jsem vstávat na trénink, přizpůsobil jsem tomu denní program," popisoval Balaštík.

Od včerejška však opět i jemu začne tolik neoblíbená, ale nutná letní příprava, již bez jeho kamaráda a spoluhráče Martina Hamrlíka, který po posledním sedmém finálovém zápase s Plzní ukončil aktivní kariéru.

„Už ráno, když jsem si chystal věci na trénink, bylo poznat, že nám Larry bude chybět. Martin je zásobárna vtipů a dobré nálady. Když bylo špatné počasí nebo blbá nálada, a hned byl den nebo trénink lepší," popisuje Hamrlíkovy schopnosti poslat do kolen své posluchače.

Najít nástupce v podobě baviče proto bude prý těžké, ale ne nemožné. „Larry byl v průpovídkách jedinečný, možná Jirka Ondráček, když se rozpovídá, tak mluví páté přes deváté, možná to bude on, uvidíme. Každopádně Larry bude chybět," poznamenal Jaroslav Balaštík.

Ovšem dost možná, ne tak docela. Od finále se spekuluje, že by Hamrlík mohl ve Zlíně trénovat obránce. „Určitě by to bylo skvělé, především pro mladší kluky. Kdo jiný by měl předávat své zkušenosti než on. Dokázal na vrcholné úrovni hrát do čtyřiceti let, pokud zůstane v nějaké roli u týmu, bude to jen dobře," přimlouvá se Balaštík za Hamrlíka, který si sám tuto roli vysnil.